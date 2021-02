Fekete párducot keresnek Bari környékén (videó)

Sokan látták és le is filmezték a valószínűleg élelmet kereső nagymacskát.

Egy fekete párducot keresnek a hatóságok Olaszország Puglia tartományában, Bari környékén, miután az elmúlt két hétben többen állították, sőt videóra is vették, hogy egy nagymacska szabadon kószál a környéken. A The Guardian beszámolója szerint a hatóságok járőröznek a környéken. Acquaviva delle Fonti polgármestere a veszélyre figyelmeztetve óvatosságra intette a helyieket, és arra szólította fel a lakókat, hogy ne menjenek arra a környékre, ahol a ragadozót látták. A régióban megtiltották a sportolást és a mezőgazdasági munkákat is. Az állattartókat pedig arra kérték, zárják el a jószágokat, hogy megvédjék őket a párductól. A videók és fotók alapján a szakemberek hétfőn megerősítették, hogy valóban egy fekete párduc tűnt fel a környéken. Valószínűleg élelmet keres, és nagyon gyorsan mozog. Azt azonban nem tudták megállapítani, hogy hogyan került oda. Nem először vadásznak párducra a hatóságok: 2020 januárjában Foggia tartományban, San Severo területén kerestek egy nagymacskafélét. A nyomozás kiderítette, hogy a párduc egy helyi gengsztertől szökött meg, aki háziállatként tartotta. A hatóságok nem zárták ki annak lehetőségét, hogy ugyanarról az állatról van szó, mert akkor nem találták meg.