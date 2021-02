Iparűzési adó: lassan mindenkivel egyeztet a kormány a kompenzáció ügyében, csak a fővárossal és a kerületekkel nem

Karácsony Gergely szerint ha a kormány visszaadná azt a 100 milliárdot, amit a különféle intézkedésekkel elvett, akkor nem is lenne miről tárgyalni.

– Jól szórakoztam volna, ha nem lenne véresen komoly, hogy a kormány különféle államtitkárságai rossz címre küldött levelekkel akarják letudni az önkormányzatokkal való egyeztetést – mondta Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere a Magyar Önkormányzatok Szövetségének mai sajtótájékoztatóján. A városvezető szerint Magyarország történelmi esélyt kapott azzal, hogy a hétéves költségvetési ciklus biztosította források felett kiosztott helyreállítási alapból is tekintélyes összeghez jut. Ha azonban ez nem közösségi célokat és a szükségszerű zöld fordulatot szolgálja majd, akkor elveszítünk egy újabb lehetőséget arra, hogy az ország beljebb kerüljön Európa perifériájáról. A főpolgármester szerint az elmúlt napok eseményei bizonyítják, hogy még az Orbán-kormányt is tárgyalóasztalhoz lehet ültetni. A megyei jogú városok polgármesterei félretéve a politikai vitákat egységesen szólították fel a kormányt az iparűzési adó elvonásának teljes kompenzációjára. – A fideszes polgármesterek is érzik, hogy a kormányzati elvonások túljutottak azon a szinten, ami saját forrásokból kompenzálhatóak. A kormánynak is rá kell jönnie, hogy a járvány elleni védekezésben, a szociális és gazdasági károk csökkentésében kezdetektől élen járó önkormányzatok nem szorongathatóak tovább – tette hozzá Nemény András, Szombathely polgármestere. A város 600-700 milliótól esik el az iparűzési adó megfelezése okán, de az összes kormányzati elvonás 1,6 milliárd forintos mínuszt jelentett tavaly. Ezt már nem lehet kigazdálkodni. Ugyanezt érezhette a többi megyei jogú város, hiszen a vezetőik levélben kértek segítséget Gulyás Gergely minisztertől. A tárcavezető szokatlan gyorsasággal reagált a kérésre és már ezen a héten pénteken fogadja a településvezetőket. A fenti körön kívüli mintegy hetven település vezetőjével szerdán egyeztet Gulyás Gergely a kompenzáció lehetőséges módjairól. Csütörtökön ugyan a fővárost is meghívták egy megbeszélésre, igaz ezen nem a pénzügyek, hanem a Covid-járvány elleni védekezés és az oltás megszervezése lesz a téma. – Gőzerővel zajlanak viszont a tárgyalások a kormány által átvenni szándékozott projektektől. De hadd ne köszönjem meg, hogy a várostól elvett pénzből fejeznék be a város projektjeit – jegyezte meg Karácsony, aki szerint, ha a kormány visszaadná azt a 100 milliárdot, amit a különféle intézkedésekkel elvett, akkor nem is lenne miről tárgyalni. A fővárosnak nem presztízskérdés, hogy ki valósítja meg az érintett beruházásokat, a lényeg, hogy elkészüljenek. A kormánynak viszont úgy tűnik, mindennél fontosabb, hogy ők írhassák ki a közbeszerzéseket és azokon hozzájuk közel álló vállalkozói köröket hirdethessenek ki nyertesként.