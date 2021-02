A juniorversenyző, aki gyorsabb volt Vettelnél

Az olasz Internazionale és a spanyol Barcelona labdarúgócsapata is komoly anyagi gondokkal küzd a koronavírusos időszakban.

A koronavírus-járvány az egész gazdaságra komoly hatással van, ettől a sport világa sem tudja függetleníteni magát. A zárt kapus mérkőzések hatalmas bevételkieséseket okoznak azoknak a csapatoknak, melyek minden héten tízezrek előtt léptek pályára. Eddig elsősorban a kisebb kluboknak fájt nagyon a közönségbevételek elmaradása, 2021-re azonban több élklub is komoly pénzügyi válságba került, különösen aggasztó a Barcelona és az Internazionale helyzete. A milánói együttes van kisebb bajban, Massimo Moratti még 2013 novemberében, 18 év után távozott az elnöki pozícióból, az új többségi tulajdonos egy indonéz politikus és üzletember, Erick Thohir lett. Sok időt azonban nem töltött el Olaszországban, 2016 júniusában máris továbbadta tulajdonrészét a kínai Suning Holdings Group vállalatnak. A klubot jelenleg Csang Jindong fia, Steven Csang vezeti. A kék-fekete klub a kínai tulajdonossal és vezérkarral új erőre kapott. Minőségi igazolások (Romelu Lukaku, Lautaro Martínez, Nicoló Barella plusz Antonio Conte mint vezetőedző) érkeztek, a csapat hosszú idő után ismét Bajnokok Ligája-résztvevő lett, tavaly egy ponttal maradt le a bajnoki címről, idén vezeti a tabellát. A járvány azonban közbeszólt, Kína csökkentette exporttevékenységét, ami érzékenyen érintette az Internazionale mögött álló Suning céget is, amely a hónapok óta kieső bevételek miatt komoly anyagi gondokkal küzd. Az Inter játékosai nem kapják meg időben a fizetéseiket, a tavaly nyáron a Real Madridtól szerződtetett Achraf Hakimiért még az első részletet, 10 millió eurót díjat sem fizették ki, a játékos összesen 40 millió euróba került. Bár sikerült márciusig haladékot kapnia a kifizetés elkezdésére, Madridban nem hisznek abban, hogy megkapják az összeget. A Suning számára az egyetlen kiút a klub eladása, a brit BC Partners nevű befektetési alap komoly érdeklődőnek tűnik. Bár a csapat teljesítményén eddig nem látszott a bizonytalan pénzügyi helyzet, ez a zűrzavar nem jön jól a bajnoki címért és az Olasz Kupáért is versenyben lévő együttesnek. A Barcelona esetében komolyabb a gond. Nemrég a klub hivatalos oldalára felkerült a 2019-2020-as gazdasági tevékenységek összegzése, ebből kitűnik, hogy a katalán együttes összesen 1 milliárd és 17,3 millió eurónyi tartozást görget maga előtt. Szemet szúr a több mint 300 millió eurós tartozás, amit más kluboknak kellene kifizetni a játékosok átigazolásáért. Vannak évek óta fennálló elmaradások, Malcom például 2019 nyara óta már a Zenit játékosa, de 41 milliós vételárából még mindig 20 millióval tartoznak a katalánok a Bordeaux-nak, ahonnan szerződtették. A legnagyobb összeggel, 69 millió euróval a Liverpoolnak tartozik a Barcelona, amit Philippe Coutinhoért kellene átutalni. Rövid távon 730 millió eurót kellene törleszteni, ebből 126 millió az átigazolási díj. A Barcelona tavaly nyáron emiatt több olyan játékosát is elengedte, akiknek magas volt a fizetése (Luis Suárez, Ivan Rakitic, Arturo Vidal), viszont átigazolási díjat egyedül Rakitic után kapott (10 millió eurót), Vidal és Suárez ingyen távozott az Interhez, és az Atlético Madridhoz. Mindhárman alapemberek új csapatukban, Suárez gólkirály is lehet. Az elnök, Josep Maria Bartomeu tavaly októberben lemondott, azonban a január 24-re kiírt elnökválasztást elhalasztották. A nyáron a csőd szélén álló Valencia szezon közben szintén árul alul adta el szinte az utolsó igazi kulcsjátékosát, Geoffrey Kondogbiát az Atletico Madridnak, ezek után nem meglepő, hogy jelenleg a 13. helyen áll, de csupán három pontra a kiesést jelentő 18. pozíciótól. A Fenerbahce miután büszkén bejelentette, hogy ingyen leigazolta az Arsenal csapatánál perememberré vált Mesut Özilt, azzal a lendülettel a szurkolók segítségét kérte abban, hogy emelt díjas sms-ekkel küldjenek pénzt a klubnak, mert ebből tudnák fedezni új sztárjuk bérét (4 millió euró évente). Az isztambuli klub játékosa a válogatott védő, Szalai Attila is. Az interneten megtalálható egy 2018-as bejegyzés, melyben a Barcelona büszkén posztolja, ahogy Bartomeu klubelnök a Harvard Egyetemen tartott előadást a klub sikeres üzleti modelljéről. Az árnyoldalakról valószínűleg nem esett sok szó.