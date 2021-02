Australian Open: Karacev Dimitrovot is megverte

Az RB Leipzig és az FC Liverpool vezetőedzője az UEFA hivatalos honlapján beszélgetett egymással.

Online konferenciabeszélgetésben tréfálkozott egymással Julian Nagelsmann, a Gulácsi Péter, Willi Orbánt és Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató RB Leipzig, illetve Jürgen Klopp, az FC Liverpool vezetőedzője a két csapat egymás elleni keddi Bajnokok Ligája-nyolcaddöntője előtt. Mivel hatályos járványügyi szabályok szerint Angliából senki sem utazhat be Németországba, a Lipcsébe kiírt mérkőzést Budapesten, a Puskás Ferenc Stadionban rendezik zárt kapuk mögött. A két szakember az UEFA hivatalos honlapján beszélgetett egymással. "Nagyon nehéz ilyen körülmények között beépíteni az új játékosokat a csapatba, amikor az edzések után azonnal el kell hagynunk a létesítményt"- mondta Klopp. "Nekem is problémát okoz ez a helyzet, főleg azokkal a játékosokkal, akik nem beszélnek németül, ezért nehezen tudnak beilleszkedni a közösségbe" - emelte ki Nagelsmann. A két szakvezető eddig egy 2017-es BL-selejtezőben találkozott egymással: a csoportkörbe jutásért vívott rájátszásban a Liverpool idegenben 2-1-re, hazai pályán 4-2-re győzte le a Nagelsmann által edzett Hoffenheimet. "Az első mérkőzésen jól játszottunk, sajnos kihagytunk egy tizenegyest és a következő támadásból a Liverpool szabadrúgásból megszerezte a vezetést. A visszavágón 17 perc alatt kaptunk három gólt, arra nem emlékszem szívesen." "A visszavágó megvan nekem is, gyönyörű gólokat szereztünk rögtön az elején, a meccs végén pedig mindenhol kerestelek, Julian, végül egy raktár szerű helyiségben bukkantam rád." "A pályaedzőmmel a mérkőzésen elkövetett hibáinkat elemeztük a laptopon, nem akartunk várni ezzel." "Emlékszel, mit mondtam akkor Neked? A lefújás után már ne elemezz, ha a pályán kikaptál, a számítógép előtt sem tudsz győzni!" A keddi BL-mérkőzésről a két tréner annyit mondott teljes egyetértésben, hogy szoros meccs lesz, ami után nyitott marad a továbbjutás kérdése. A másik keddi találkozón a Barcelona a Paris Saint-Germaint fogadja. Mindkét együttes remek formában várja a meccset, a statisztikai mutató is egyezik, a legutóbbi hat tétmérkőzéséből a Barcelona és a PSG is ötöt megnyert és csak egyet veszített el. A találkozónak külön pikantériája, hogy több francia és spanyol lap is arról írt, Lionel Messi, a Barcelona sztárja a következő szezontól a PSG-ben játszhat. Az argentin klasszis eddig nem hosszabbította meg nyáron lejáró szerződését.