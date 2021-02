Del Piero rekordjára tör Cristiano Ronaldo a BL-ben

Mindössze két gólra van szüksége ahhoz, hogy beállítsa a csúcsot, mint a Juventus legjobb góllövője a Bajnokok Ligája kieséses szakaszában.

Szerda este két mérkőzéssel folytatódik a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntője, a párharcok közül a Juventus portói vendégjátéka (tv: M4 Sport 21.00) ígérkezik érdekesebbnek, ugyanakkor a Sevilla és a Borussia Dortmund (tv: Spíler2 21.00) spanyolországi csatája is szórakoztató futballt hozhat. Az olasz bajnok torinói együttesnek – amely a Ferencváros csoportját nyerte meg a BL-ben – eddig közel sem alakul annyira fényesen a szezonja, mint az elmúlt években. Andrea Pirlo tanítványai egyelőre csak a negyedik helyen állnak a Serie A-ban, hátrányuk pedig nyolc pont az éllovas Internazionaléval szemben. A Juve 2011 óta sorozatban kilencszer nyerte meg az olasz bajnokságot, és ebben az időszakban négyszer a hazai kupát is elhódította, utóbbi sorozatban pedig most is döntős. A kupafinálét május 19-én rendezik, így most a torinói csapat nyugodtabban koncentrálhat a másik két sorozat, a Serie A és a BL küzdelmeire, igaz, a bajnokságban múlt szombaton meglepetésre 1-0-ra kikapott a komoly gondokkal küzdő Napoli vendégeként. Cristiano Ronaldo 2018 nyarán igazolt a Juventushoz, a csapat azóta mindig bejutott a BL egyenes kiesés szakaszába, igaz, ez idő alatt mindössze egyetlen oda-visszavágós párharcot tudott megnyerni. Két éve az Atlético Madrid elleni siker után jött az Ajax elleni kiesés, míg tavaly a Lyon búcsúztatta a torinóiakat a legjobb 16 között. Ezen meccseken csakis Ronaldónak sikerült bevennie az ellenfelek kapuját, de a portugál szám szerint hétszer volt eredményes. A 36 éves szupersztárnak immáron mindössze két gólra van szüksége ahhoz, hogy beállítsa Alessandro Del Piero rekordját, mint a Juventus legjobb góllövője a BL kieséses szakaszában. A hazájában ugyancsak címvédő Porto is gyengébben teljesít, lemaradása 10 pont a listavezető Sportinggal szemben. Sergio Conceicao vezetőedző csapata ráadásul legutóbbi négy mérkőzésén nem tudott nyerni, minden alkalommal döntetlent játszott. A másik szerdai nyolcaddöntős találkozón a január 16-a óta – minden versenysorozatot figyelembe véve – egymás után nyolc összecsapáson győztes Sevilla fogadja a Dortmundot, így a spanyolok jó előjelekkel várják a mérkőzést. Az andalúziai együttes a Király Kupában a Barcelonát verte 2-0-ra múlt szerdán, és közben a bajnokságban is jól szerepel. A Dortmundnál hétfőn jelentették be, hogy a Mönchengladbachot jelenleg irányító Marco Rose lesz a vezetőedző a következő szezontól. A csapat Lucien Favre decemberi menesztése óta felemásan teljesít, 21 forduló után 33 ponttal hatodik helyen áll a Bundesligában.