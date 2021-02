Utólag igazítják a NAT-hoz az érettségit

Azokat a diákokat, akik szeptemberben kezdték a középiskolát, már az új, részletes érettségi vizsgakövetelmények ismeretében kellett volna tanítani – mondta a Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke.

Megújulnak az érettségi általános vizsgakövetelményei 2023-tól, hogy jobban illeszkedjenek a 2020-ban bevezetett új Nemzeti alaptantervhez (NAT) és az új kerettantervekhez. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának keddi közleménye szerint a jövőben még nagyobb szerepe lehet a vizsgákon a tanulói kreativitásnak és problémamegoldó készségnek, például projektmunkák keretében. Az ehhez szükséges jogszabálymódosításokat a hétfői Magyar Közlöny tartalmazza, de a részletes vizsgakövetelményeken még dolgoznak, azok a tavasszal lesznek elérhetőek. A módosított szabályokat felmenő rendszerben 2023 szeptemberétől vezetik be. A Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) alelnöke szerint az új NAT-hoz igazodó kimeneti követelményeket, vagyis az érettségi szabályokat és a vizsgák tartalmát nem utólag, hanem az új alaptanterv bevezetése előtt kellett volna kidolgozni. – Szinte minden eddigi tantervszabályozási gyakorlattal szembemegy, hogy azt követően dolgozzák ki a kimeneti szabályokat, miután elkezdtek bevezetni egy új alaptantervet – mondta Totyik Tamás. Igaz, az új NAT-ot és az ahhoz tartozó kerettanterveket nem egységesen, hanem felmenő rendszerben, az 1., 5., 9. évfolyamokon, valamint a 6 évfolyamos gimnáziumok 7. évfolyamán kezdték el bevezetni tavaly szeptemberben. Vagyis akik kilencedikesként most kezdték a középiskolát, a 2023/2024-es tanévben fognak érettségizni; úgy tűnhet, hogy bőven lesz idejük felkészülni az új érettségi szabályokra, vizsgakövetelményekre. A PSZ alelnöke szerint azonban nem ez a helyzet, hiszen ők még a jelenlegi érettségi követelményekhez igazodó tanterv szerint tanulnak. – A középiskoláknak tavaly úgy kellett kidolgozniuk az új NAT-nak megfelelő tanterveiket, hogy a kimeneti követelményeket az eddigi szabályok alapján kellett kidolgozniuk. Most újból, utólag kell módosítani a kerettanterveket. Pedig azokat a diákokat, akik szeptemberben kezdték a középiskolát, már az új, részletes érettségi vizsgakövetelmények ismeretében kellett volna tanítani – fogalmazott Totyik Tamás. Hozzátette: ha egy pedagógushallgató azt mondaná a vizsgáztatóinak, hogy a kimeneti követelmények nélkül is be lehet vezetni egy új alaptantervet, rögtön megbuktatnák.