Van, ahol 10 fokot is mérhetünk szerdán, máshol marad a télies időjárás

Hat megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki az ónos eső veszélye miatt.

Eső, vegyes halmazállapotú csapadék, északon átmeneti ónos eső is kialakulhat. Északnyugaton délután 10 fokig emelkedhet a hőmérséklet, északkeleten ezzel szemben még télies viszonyok fognak uralkodni – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az előrejelzés szerint felhős idővel indul a nap. Napközben északnyugat felől elkezd csökkenni a felhőzet és hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, az északkeleti tájakon azonban estig sok maradhat a felhős idő. Egy nem összefüggő csapadékzóna vonul át felettünk északnyugat-kelet irányba, de az északkeleti tájakon még este is eshet. Általában esőre számíthatunk, de északon helyenként átmeneti ónos eső is előfordulhat, az északkeleti megyékben pedig végig havazás lesz a jellemző, ott éjfélig néhány centiméteres friss hóréteg is kialakulhat. A többnyire mérsékelt déli, délnyugati szél egyre nagyobb területen nyugatira, északnyugatira fordul, megélénkül, egyes részeken meg is erősödik. Az ónos eső veszélye miatt a fővárosra és Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Heves, Komárom-Esztergom és Nógrád megyére is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán jobbára 4 és 10 fok között várható, de északnyugaton egy-két fokkal enyhébb, északkeleten pedig több fokkal hűvösebb idő valószínű.