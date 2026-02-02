A főpolgármester a meteorológusok előrejelzésére hivatkozik.
Szerdán 4 és 10 fok közötti maximumokat mérhetünk.
Többfelé erős szélre is számítani kell.
Délnyugaton akár 12 fokot is mérhetünk.
Immár mindkét futópálya üzemel, a kedvezőtlen időjárás miatt azonban a légiforgalom lelassult, egyes járatok esetében késések vagy járattörlések is előfordulhatnak a következő órákban.
Amíg délnyugaton kis túlzással tavaszias idő van, addig az északkeleti országrészben mínusz 10 fok alá is ment a hőmérséklet.
Magyarország jelentős részére az ónos eső miatt másodfokú riasztást adtak ki. A ferihegyi vesztegzár miatt eddig öt Wizz Air-gépnek kellett máshol landolnia.
Havazásra és -15 fok alatti minimumokra is számítani kell.
Több vármegyében adtak ki figyelmeztetést az ónos eső, valamint az extrém hideg miatt.
Szombat este hidegfront éri el az északi tájakat havazás és hózápor kíséretében.
A kormány által létrehozott operatív törzs felhívása szerint komolyan kell venni a riasztásokat, azt tanácsolják, hogy az autósok ne induljanak útnak.
Van iskola, amely jelezte, hogy online oktatásra áll át pénteken és szombaton.
Egyes helyeken pedig akár mínusz húsz fok is lehet.
Az ónos eső következtében pedig akár a legmagasabb fokú, piros riasztás is érvénybe léphet.
Az ország minden területén figyelmeztetés van érvényben.
Többfelé 10 centimétert meghaladó hóréteg képződhet.
Néhol erős széllökésekre is számítani kell, a maximumok 1 és 6 fok között lesznek.
A Dél-Dunántúl déli részén akár vastagabb jégréteg is kialakulhat.
Néhol vastagabb jégpáncél is kialakulhat.
Hétvégén már 14 fok körüli maximumokat mérhetünk.
Helyenként hóval, míg a Dunántúl déli felén ónos esővel indult a szombat, utóbbi miatt riasztást is kiadtak.
Hazánkban nem gyakori az ónos eső, de ha kiadják az erre vonatkozó vészjelzést, azt megalapozottan teszik a szakemberek.
Aki teheti, az inkább ne is induljon útnak. Amennyiben ez mégis szükséges, úgy csak téli gumikkal és megfelelő műszaki állapotban lévő autóval tegye meg.
Három másik – Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg – vármegye kivételével a többiben elsőfokú figyelmeztetés lép érvénybe.
A csapadékmennyiség meghaladhatja az 1 mm-t.
A lehulló hó mennyisége a Dráva mentén akár a 3-5 centit is elérheti. A Nyugat-Dunántúlon reggeltől, míg máshol a déli óráktól csökkenni kezd a hőmérséklet.
Kisebb mennyiségben ugyan még eshet a déli tájakon, de ezeken a területeken folyamatosan vált át normál esőre.
Bár remélhetőleg délután újraindul a forgalom, a járatok nagy részét biztonsági okokból így is törölni fogják.