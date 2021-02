Populista laboratórium: az év második felében is Janez Jansa maradhat Szlovénia miniszterelnöke

A zöldek csak a független ügyészség létrehozása fejében mentették meg a botrányba keveredett pénzügyminisztert és a koalíciót.

Rendkívüli ülést tartott a szélsőjobboldali szabadságpárt (FPÖ) kezdeményezésére kedden az osztrák parlament. A tanácskozást azért hívták össze, mert a gazdasági és korrupciós ügyekben illetékes államügyészség emberei visszaélés gyanújával házkutatást tartottak a néppárti-zöld koalíciós kormány pénzügyminiszterének a lakásán. A nyomozók magukkal vitték Gernot Blümel mobiltelefonját és laptopját. A miniszter posztja önmagában is nagyon fontos, de Blümel személye még inkább, hiszen ő Sebastian Kurz kancellár bizalmas barátja, legfőbb szövetségese és a politikai elemzők szerint a kormány második legbefolyásosabb embere. Kurz és Blümel már a kereszténydemokrata párt ifjúsági szervezetében egymásra talált, miként ebből a csapatból kerülnek ki ma legtöbben a kancellárt körülvevő tanácsadókból, magas tisztségviselőkből. Velük készítette elő 2017-ben az akkor külügyminiszter Kurz a néppárti elnöki poszt meghódításáért és a miniszterelnökségért indított politikai puccsot, amelynek révén az ÖVP kitaszította a hatalomból az addig rangelső szociáldemokratákat, s az FPÖ-vel alakított kormányt . Blümel akkor az életfontosságú kancelláriaminiszteri tárcát kapta meg és ő irányította az ország kulturális életét is. Amikor alig két év múlva megbukott a koalíció és előrehozott választásokon újra Sebastian Kurz kapott kormányalakítási megbízatást, a néppárt a csúfosan megbukott szabadságpárt helyett a környezetvédő zöldekkel lépett koalícióra. A szélsőjobboldali, populista erőkkel szemben az emberjogi értékeket, a jogállamot védő pártot választotta – Európának is jelezve megtisztulási szándékát. A mandátumok számát tekintve az ÖVP négyszer akkora erőt képvisel, mint a zöld párt, de úgy osztották el az egyenlőtlen hatalmat, hogy saját területén mindenki vihesse a saját politikáját, azaz „éljenek és hagyjanak élni”. Alig tíz napja a két párt súlyos konfliktusba került, mivel a kormány három, menekültcsaládból származó kislányt toloncoltatott ki Ausztriából, olyanokat, akik már ott születtek, s az ország életébe már tökéletesen beilleszkedtek. A zöldek védték a kislányok érdekeit, civilek és iskolatársak demonstráltak is értük, a nagyobbik kormánypárt azonban, amely 2019 óta átvállalta a szélsőjobboldal céljait – és szavazóinak javát –, könyörtelenül végrehajtotta a kiebrudalást. Ráadásul éjszaka, kutyás rendőrök, állig felfegyverzett terrorelhárítók révén. A zöld pártban válságot okozott a drasztikus eljárás, volt, aki el is hagyta a szervezetet. Elnökük, Werner Kogler, aki most átmenetileg az igazságügyi tárca irányítását is átvette szülési szabadságon lévő kolléganőjétől, azzal győzte meg társait, hogy ők képviselik az európai értékeket, ha hatalmon maradnak, akkor a szélsőjobboldalnak ott nem lesz helye. A korrupciós ügyészség a lig pár nappal ezután tartott házkutatást a bécsi néppárt vezetői tisztségét is ellátó Blümel lakásán. A nyomozók már jó ideje vizsgálódnak a világszerte működő Novomatic osztrák szerencsejáték cégnél, főként annak a híresztelésnek eredtek nyomába, hogy nincs olyan politikai csoportosulás az országban, amelyet még nem kent volna meg. Mint kiderült, a vállalkozás korábbi vezérigazgatója, Harald Neumann 2017. július 12-én küldött egy sms-t az akkor kormánypozíciót nem viselő Blümelnek, amelyben közvetítésre kérte Kurz külügyminiszterhez. Röviden jelezte, hogy miről van szó: a Novomatic adakozna (nyilván az ÖVP-nek), cserében pedig beavatkozást kérne Kurztól a cég olaszországi adótartozásának csökkentéséhez. Blümel a kérést továbbította a pénzügyminisztérium akkori főtitkárának, Thomas Schmidnek, aki szintén Kurz bizalmasa, ma az állami vagyonügynökség elnöke. Blümel tagad, Kurzzal együtt az ügyészséget vádolja elfogultsággal, s azt próbálja elhitetni, hogy a levélben nem a kancellárról, hanem egy Martina Kurz nevű munkatársról volt szó. Ebben a szövevényben döntöttek most úgy az ellenzéki pártok – a szabadságpárt mellett a szociáldemokraták és a liberálisok –, hogy kezdeményezik a pénzügyminiszter leváltását. Csakhogy önmagukban kevesek, csak akkor érnék el céljukat, ha a zöldek is az ellenzékkel együtt szavaznának. A kisebbik kormánypárt parlamenti frakciójának vezetője, Sigrid Maurer kedden a parlamenti ülés előtti sajtóértekezletén bejelentette, hogy nem támogatják a bizalmatlansági indítványt, de csak azért, mert bár elmarasztalják a kereszténydemokratákat, de nem érzik úgy, hogy elegendő bizonyíték van a korrupciós ügynökség kezében. Szavaiból arra lehet következtetni, hogy a zöldek engedményt csikartak ki az ÖVP-ből: a néppárt hozzájárul egy független legfelső ügyészség felállításához, amely a politikai befolyással szemben a jogállamot, a jogi szervezetek embereit védi. „Azért vállaltuk a kormányzást – hangsúlyozta Maurer – hogy a jogállamot erősítsük, az átláthatóságot, hogy véget vessünk az állami titkolózás rendszerének, a rejtett pártfinanszírozásnak!”