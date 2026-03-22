Mint kiderült, Janez Janšát is segítette a manipulációkra szakosodott izraeli cég, a Black Cube.
Korábban úgy volt, hogy Robert Palladino részt vesz a „Patrióták nemzetközi szövetsége” című panelbeszélgetésen.
A Patrióták Európáért (PfE) EP-frakció már két pártjának politikusairól derült ki, hogy a budapesti kabinet közvetítésével kaptak támogatást. S az sem kizárt, hogy a lista még nem teljes.
Úgy tűnik, a miniszterelnök helyénvalónak tartja, hogy ne az illetékesekkel vitassa meg a világ nagy dolgait, miközben saját szuverenitására felettébb érzékeny.
Ez ma Magyarországon elképzelhetetlen lenne.
Adományokat kérnek a Janez Jansa volt kormányfőhöz köthető médiumok.
Szlovéniában teljesen átalakul a belpolitika a parlamenti választás után. Olyan személyek kerülnek felelős pozíciókba, akik igen kritikusak a magyar kormánnyal szemben.
Kilencven százalékos feldolgozottságnál is magabiztosan vezet az ellenzéki Robert Golob pártja a hivatalban lévő Janez Jansáé ellen.
A hivatalban lévő jobboldali miniszterelnök, a magyar kormányfő jó barátjának számító Janez Jansa bukását vetíti előre a Mediana közvélemény-kutató első exit pollja a szlovén parlamenti választáson.
Miközben Manfred Weber, illetve Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök is a távolból videoüzenetben fejezte ki reményét, hogy továbbra is a Jansa által irányított kormány maradhat hatalmon, a szlovén miniszterelnökkel máskor oly szívesen mutatkozó Orbán Viktor ezúttal nemhogy virtuálisan nem jelent meg, sehogy sem.
Köztük van a szlovén miniszterelnök is.
A szlovén miniszterelnök szerdán enyhe tünetekről számolt be, két fia már kedden pozitív tesztet produkált.
A 2022-es évet is a nyugati demokráciák és a pekingi és moszkvai tekintélyelvű modellek közötti feszültség jellemzi. Az azonban kérdés, hogy ez az európai populisták megerősödését eredményezi, vagy kicsit megnyugszik az EU.
Szlovéniában Janez Jansa miniszterelnök az itthon uralkodó médiaviszonyokat valósítaná meg hazájában. Törekvéseit ugyan nem koronázta siker, az állami tévé és a hírügynökség is megőrizte viszonylagos függetlenségét, de kérdés, mi lesz a tavaszi választás után.
A csütörtöki szavazásra bocsátott határozattervezet szövegét az EP négy balliberális frakciójának a tagjai fogalmazták.
Janez Jansa a magyar kormánypropagandát másolva, nagyban sorosozott a Twitteren. A hazájába látogató EP-küldöttséget viszont nem fogadta.
A szlovén miniszterelnök pedig a „gyökerekhez” való visszatérést szorgalmazza.
A szlovén kormányfő legfeljebb 19 afgánt engedne be, akik korábban az EU, illetve a délszláv ország kabuli misszióját segítették.
Az Európai Parlament keddi vitájában a szlovén politikus ismertette országa féléves programját az Európai Unió soros elnöki posztján.
Hivatalosan 30 évvel ezelőtt, 1991. június 25-én Szlovénia és Horvátország kikiáltotta a függetlenségét.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke bírálta a szlovén kormányt a médiaszabadsággal és az igazságszolgáltatással kapcsolatos hozzáállása miatt, ami az ország uniós elnökségének viharos kezdetét jelzi, írta a Financial Times.
Júliustól az orbáni politikát másoló szlovén kormány veszi át az irányítást az EU miniszteri szintű törvényalkotó testületében.
Meghússzorozódtak a magyar befektetések Szlovéniában, és egyre sűrűbb a politikai háló is.
Bár Janez Jansa kormányának nincs meg a többsége a törvényhozásban, a kabinet továbbra is rendkívül arrogánsan, megosztóan lép fel. Szép kilátások a soros elnökség előtt.
A miniszterelnök szerint a Magyarországon immár széles körben hozzáférhető vakcináknak köszönhető, hogy az újraindítás folytatódhatott.