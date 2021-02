A hideg világszerte próbára teszi az áramrendszert

A világ szokatlan hidegek sújtotta térségeiben recseg-ropog a villamosenergia-ellátás. A hasonló esetek megelőzése mélyreható elemzést igényelne.

Az Egyesült Államokban és így a világ egyik leggazdagabb térségében, Texas államban a szokatlan hideg miatti rekordmagas áramhasználat kimaradásokat okozott – jelenti az MTI. Így mintegy 2,7 millió háztartás maradt villamos energia nélkül. A tízmillió ügyfelet kiszolgáló, Oncor nevű szolgáltató hétfőn közölte, hogy az elektromos vészhelyzet miatt az áramszünetek az eredetileg vártnál jóval hosszabb ideig, akár órákig is eltarthatnak. Az állam ellátásáért felelős Ercot vezetői bejelentették, hogy a generátorok leállása miatt az igények meghaladják a kínálatot. Ezért az ország egész területén várható a szolgáltatás leállítása – közölték. Az évtizedes rekordokat döntő hideg miatt az utakon és a légiközlekedésben is káosz alakult ki. Mindezek miatt Joe Biden elnök az egész állam területére vészhelyzetet hirdetett és szövetségi támogatást ígért. A texasi leállás tovagyűrűző hatásaként ötmillió észak-mexikóinak is elsötétült az otthona. Az állami kézben lévő áramszolgáltató bejelentette, hogy a téli vihar miatt befagytak a gázvezetékek. Így vasárnap több gázerőmű is leállt. Mexikóban az áramot 60 százalékban földgázból állítják elő, amit zömmel épp Texasból vásárolnak. (Mivel Mexikóban tilos az a repesztéses eljárás, amivel északi szomszéduk a felszínre hozza a tüzelőanyagot.) A közlemény szerint igyekeznek az áramot más energiaforrásokkal, így vízzel vagy szénnel üzemelő erőművekből pótolni, illetve hajókon szállított gázt vásárolni. A megújulóenergia-alapú termelés is csökkent, mert a szélturbinák lapátjai is befagytak. Svédországban szintén akadozik az áramellátás, amit javarészt fosszilis alapú, környezetszennyező erőművekből igyekeznek pótolni.