Felfüggesztettre ítélték a rendőrt, aki bántalmazta volt élettársát

Jogerősen egy év nyolc hónap, három év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést szabott ki a Nyírbátori Járásbíróság egy rendőrre, aki többször bántalmazta és megfenyegette korábbi élettársát – közölte a Nyíregyházi Törvényszék sajtószóvivője kedden az MTI-vel. Resán Dalma közleményében azt írta: a folytatólagosan elkövetett kényszerítés kísérletében, személyi szabadság megsértésében és testi sértésben bűnösnek talált, 2012 óta a készenléti rendőrség tagjaként dolgozó férfit a bíróság lefokozásra is ítélte, azaz az ítélet jogerőre emelkedésének napján elvesztette rendőri tisztségét és megszűnt a munkaviszonya. Az ítéleti tényállás szerint a férfi 2019 júliusában otthonuk udvarán, ittas állapotban szóváltásba keveredett az asszonnyal, akit a kezénél fogva rángatott és lökdösött, majd a hajánál fogva a földön húzott. A nő az éjszakát egy közeli parkban töltötte, de mivel a kora reggeli órákban is szédült, hazament és megkérte a férfit, hogy vigye őt kórházba. Egy következő alkalommal az agresszív férfi nem engedte ki a lakásból, rángatta, arcon ütötte, és a földre esett nő hátára taposott. Annak ellenére, hogy a pár megbeszélte kapcsolatuk megszüntetését, a férfi 2020 áprilisában is rátámadt élettársára. Az asszonynak sikerült bezárkóznia a fürdőszobába és értesítette a rendőrséget; az ügyben büntetőeljárás indult. A vádlott néhány nappal később fenyegetéssel akarta rábírni a feljelentés visszavonására az asszonyt, aki – félve az újabb bántalmazástól – megpróbálta feljelentését visszavonni, de erre már nem volt lehetősége. A bántalmazások során a nő nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. Az előkészítő ülésen a vádlott beismerte a bűncselekmény elkövetését, tettét megbánta és bocsánatot kért a jelen lévő sértettől.