Újabb fordulat a Prisztás-ügyben: mindhárom korábbi vádlott büntetése hatályban marad

A Fővárosi Ítélőtábla döntése, hogy a Prisztás József meggyilkolásáért elítélt Hatvani István, Portik Tamás és Fazekas Ferenc is börtönben marad.

Az eredeti vád szerint a gyilkosság előzménye az volt, hogy az 1990-es évek közepén az alvilág bankáraként emlegetett Lakatos András tartozott az éjszakai élet két akkori ismert alakjának, Portik Tamásnak és Prisztás Józsefnek is, és amikor Lakatos külföldre távozott, két hitelezője elszámolási vitába keveredett. A vád szerint Portik Tamás utasítására Hatvani István 1996-ban lelőtte Prisztás Józsefet, akit a vád szerint Fazekas Ferenc csalt a helyszínre.



A perújítási eljárás során a Fővárosi Törvényszék 2020. február 14-én kihirdetett ítéletével a perújítást a másod rendű terhelt, azaz Hatvani István tekintetében alaposnak találta, ezért vele szemben a jogerős ügydöntő határozatot hatályon kívül helyezte és őt felmentette, míg a másik két terhelt tekintetében a perújítást elutasította. A Fővárosi Ítélőtábla azonban most az ügyészség indítványával megegyezően Hatvani esetében is elutasította a perújítást, egyben azzal is egyetértett, hogy az elsőfokú bíróság ítélete megalapozatlan, iratellenes és téves ténybeli következtetéseket tartalmaz.