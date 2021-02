Keleti fuvar: vakcina jött, de iratok nélkül

Megérkezett bő félmillió kínai vakcina, de dokumentáció híján még az ellenőrző vizsgálatok indulásának időpontja is kérdéses.

Megérkezett 550 ezer dózis kínai, Sinopharm vakcina Magyarországra kedden. Ezzel együtt kérdés, hogy mikor lehet majd először alkalmazni a szert: a gyors engedélyezés annak ellenére sem garantált, hogy a kormány jelentősen lazított az előírásokon. Egy jogszabálymódosítás tette lehetővé, hogy – mint arról többször írtunk – az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) érdemi vizsgálat nélkül engedélyezze a szert. Csak annyit írtak elő, hogy alkalmazás előtt a Nemzeti Népegészségügyi Központnak (NNK) valamennyi gyártási tételt ellenőriznie kell. Csakhogy ezen a ponton elvérezhet a vakcina gyors bevetése. A készítmény rendes, magyarországi szakértői értékelése ugyanis azért akadt el, mert Kínából nem érkezett meg az oltóanyag dokumentációja, és információink szerint ez azóta sem történt meg. Enélkül pedig az NNK laborosai sem tudhatják, hogy pontosan milyen paraméterekkel kellene rendelkeznie a vakcinának. A bizonytalanságot mutatja az is, hogy bár ezt az oltóanyagot a háziorvosokkal szeretnék beadatni, a készítménynek ma sincs nyilvánosan elérhető alkalmazási előirata. Márpedig a Magyar Orvosi Kamara korábban azt írta: az alkalmazási előirat hiányában a testület elnöksége „nem tudja tiszta lelkiismerettel ajánlani a kollégáinak a készítmények alkalmazását, mert az alkalmazási előirat az alapfeltétele a készítmény betegbiztonságot garantáló alkalmazásának, és ez alapozza meg az orvos jogi és etikai biztonságát.” Jelen állás szerint most az oltási sorban a 60 év felettieknek kellene több vakcina. Ők mintegy másfél millióan vannak, de nekik nem alkalmas minden oltóanyag. A koruk miatt nekik nem adható az AstraZenecaé. S miután az idősebbek között sok a krónikus beteg, így az orosz vakcinát is csak keveseknél lehet használni. Bár magyar előirat nincs, a kínai oltóanyagot a gyártója sem ajánlja 60 év felett. Az Index idézte a Sinopharm egyik leányvállalatának elnökét, aki még januárban azt nyilatkozta, hogy a 60 év felettiek beoltását nem ajánlja feltétlenül. Pakisztán egészségügyi miniszterének tanácsosa február elején egyértelműbben fogalmazott: az ő vizsgálataik azt mutatták, hogy 60 éves kor felett nem volt hatásos az oltóanyag.



Magyarországon eddig 341 958 embert oltottak be, közülük 131 593-an már a második oltást is megkapták. Ezt azt jelenti, hogy eddig mintegy 700 ezer adag bevethető oltóanyag érkezett. Ebből 26 ezer volt orosz készítmény, a több európai, amerikai. A héten két ütemben bő 100 ezer adagnyi Pfizer szállítmány várható. Az, hogy egyre több gyártótól érkezik oltóanyag fontos azért is, mert a választási lehetőség – úgy tűnik – jelentősen növeli az oltási hajlandóságot. A Központi Statisztikai Hivatal mérése szerint február elején a kérdezett 37,8 százaléka mondta azt hogy tervezi beoltatni magát. A Publicus felmérése szerint viszont a kérdezettek 64 százaléka mondta azt, hogy biztosan beoltatja magát, ha választhat az oltóanyagok közül. Szokatlan módon ebben a kérdésben a pártpreferencia sem jelent drasztikus különbséget: a kormánypártiak 90 százaléka oltatna, ha választhatna, az ellenzékieknek pedig 76 százaléka.