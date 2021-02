Müller Cecília: Hatéves gyereknél azonosították a brit vírusvariánst

A mai nappal már 193 embernél mutatták ki Magyarországon laborokban a koronavírus brit mutációját.

A 6. héten tovább folytatódott a növekedés a szennyvízmintákban, nőtt a vírus örökítőanyaga több nagyvárosban: Szegeden, Székesfehérváron, Szolnokon, Tatabányán, Veszprémben, Zalaegerszegen, és öt Budapest környéki településen. Ott hamarosan emelkedés várható a megbetegedések számában. Közölte, hogy

Úgy tűnik, nem okoz súlyos megbetegedést, de még keveset tudunk róla. Hangsúlyozta, hogy nagyobb a fertőzőképessége, gyorsabban terjed, egy ember több embernek tudja átadni. A brazil és dél-afrikai mutációkat még nem azonosították az országban. Ez nagyon fontos, mert úgy tűnik, hogy az eddig ismert vakcinák is hatékonyak a brit variánssal szemben, de csökkent a hatékonyság a dél-afrikaival és a brazillal szemben. Leszögezte, hogy ezek még csak megközelítő adatok, mivel még kevés az ismeret róluk.



Közülük csak néhányan jártak külföldön, többségüknél a megbetegedés nem hozható kapcsolatba utazással, külföldi ismerőssel. Ez azt üzeni, hogy közösségi terjedés van, ugyanúgy terjed, mint a hagyományos forma. Kijelentette, hogy megérkezett a kínai Sinopharm vakcinája az országba, dokumentációval együtt, amit egyelőre tanulmányoznak. Vizsgálják az oltóanyagot is, hogy minél előbb kiadhassák felhasználásra. A héten folytatódik a legidősebbek oltása, Pfizer és Szputnyik vakcinával, míg a 60 év alattiakat az Astrazeneca vakcinájával oltják be. Eddig 348 927 fő kapott oltást, közülük 134 824 fő már a második oltását is megkapta.Ki kérheti, hogy otthonában kapja meg a védőoltást? Alapvetően nem lehet kérni az „otthoni oltakozást”, hiszen kórházi oltópontokon és háziorvosi rendelőben oltanak. Ha viszont a háziorvos jelzi, hogy valaki nem tud eljutni az oltópontra, akkor ő méri fel a beteg fizikai állapotát, és megállapítja, hogy otthonában oltja be. Tehát ez egy orvosi döntés alapján történik. Van-e olyan csoport, akiknél nem hatásos az oltás? Erre nagyon nehéz válaszolni, később lehet rá részletesen válaszolni. Önmagában az autoimmun betegség sem ellenjavallata a védőoltásnak, de minden esetben egyénien kell arról dönteni, hogy a páciens megkaphatja-e az oltást. Mikorra várható, hogy lehet-e oltani a kínai vakcinával? Az országos tisztifőorvos türelmet kért, mivel a dokumentáció tegnap érkezett meg az oltóanyaggal együtt. Tanulmányozzák, és attól függ, hogy mit találnak, mivel egyik vizsgálat generálja a másikat. Azon vannak, hogy minél előbb rendelkezésre bocsássák a vakcinát. Milyen következményekkel jár, hogy ha valaki úgy kap oltást, hogy tünetmentes vírushordozó? Nem tudnak mellékhatásról, de minden oltást úgy adnak be, hogy tisztában vannak a páciens állapotával. Lázas, beteg állapotban egyébként sem javasolt védőoltást adni. Ha valaki látensen fertőződött meg, de megkapja az oltást, még mindig van esélye arra, hogy kevésbé legyen súlyos lefolyású nála a betegség. Hihetetlenül kevés influenzás esetünk van idén. Ki meri jelenteni, hogy az idei influenzajárvány elmaradt. Az elmúlt héten is mindössze 5100 influenzaszerű megbetegedést jelentettek a szentinel orvosok: 100 ezer főből mindössze 53-an mutattak influenzaszerű tüneteket. Úgy véli, hogy a higiénés szabályok betartása a maszkviselés is hozzájárult ahhoz, hogy messze a járványos küszöbérték alatt van a megbetegedések száma, ez a szokásos harmada. Állítása szerint megérkezett a kínai vakcina dokumentációja, amelyet már vizsgálnak. Lapunk számolt be arról, hogy bő félmillió kínai vakcina érkezett Magyarországra, de dokumentáció híján még az ellenőrző vizsgálatok indulásának időpontja is kérdéses . Nyilvános-e, hogy hol vannak az oltópontok? 102 kórházat, és mintegy ötezer háziorvosi praxist jelöltek ki oltópontként, további kijelölés nem szükséges.