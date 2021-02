Francia királyok által ültetett fákat is kivágnak a Notre-Dame helyreállításához

A szálló por miatt négy település levegőjét veszélyesnek, kettőét pedig egészségtelennek minősítették.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) szerdán közzétett térképe alapján Putnok, Kazincbarcika, Sajószentpéter és Kecskemét levegőjét is veszélyesnek minősítették. Miskolc és Szeged levegője egészségtelen. További tizenöt település – Budapest, Tököl, Százhalombatta, Nyíregyháza, Oszlár, Eger, Salgótarján, Szolnok, Vác, Dorog, Esztergom, Tatabánya, Székesfehérvár, Várpalota és Szombathely – levegője kifogásolt minősítést kapott. A Főpolgármesteri Hivatal szerdán azt írta közleményében: az előrejelzések alapján Budapesten csütörtökön tovább romolhat a levegőminőség. Ez a kedvezőtlen helyzet pedig a következő napokban – akár jövő hét keddig is – általánossá válhat – közölték. A levegőhigiénés index rendszere négy kategóriát tartalmaz: elfogadható, kifogásolt, egészségtelen és veszélyes. Az egészségtelen vagy veszélyes minősítésű településeken az NNK egészséges embereknek is azt tanácsolja: kerüljék a szabadban a hosszabb ideig tartó fizikai munkát, a sporttevékenységet, a gyermekeket pedig óvják ettől. Az NNK korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy a helytelen tüzelés mellőzésével a lakosság is sokat tehet a környezetükben élők egészségének megóvásáért.