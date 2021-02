Sztrájkoltak a makói gumigyárban

Berobbant az újépítésű lakások és házak kínálata, 19 százalékkal több új lakóingatlant hirdetnek most.

Ötödével nőtt az eladásra kínált újépítésű lakóingatlanok száma tavaly februárhoz képest, most több mint 6700 ilyen hirdetés közül válogathatnak a vevők. A felfutás hátterében a januártól ismét 5 százalékra mérsékelt újlakásáfa állhat, hiszen a beruházók emiatt már inkább megvárták az értékesítéssel az újévet. Az ingatlan.com több mint 12 ezer újépítésű lakóingatlan hirdetésének adatait feldolgozó elemzéséből az is kiderül: Budapesten az újépítésű lakóingatlanok átlagára most 58,5 millió forint, a legolcsóbbakért kevesebb mint 36 millió forintot kérnek a vevőktől. A fővárosi újépítésű lakóingatlanok átlagos négyzetméterára 885 ezer forint, azaz 4 százalékkal magasabb, mint egy éve. A kínálatban szereplő majdnem 3 ezer budapesti újlakás átlagos négyzetméterára most 895 ezer, a mintegy 400 újépítésű házé pedig átlagosan 707 ezer forint. A legolcsóbb újlakás egy kispesti garzon, amiért 22,1 millió forintot kérnek, a legolcsóbb budapesti újház pedig Soroksáron található, és 41,5 millió forintba kerül. Az elemzés szerint a főváros különböző részein jelentősek az árkülönbségek. A II. kerületben az újépítésű házak esetében például 179 millió forint az árazás középértéke, és a legolcsóbbakért is 120 millió forintot kell fizetni. A legnagyobb kínálattal rendelkező XI. és XIII. kerületben az újépítésű lakások és házak árának középértéke 59,8 és 57,2 millió forint, a legalacsonyabb áron hirdetett ingatlanokat pedig 37 millió, illetve 39 millió forintért lehet megvásárolni. A megyeszékhelyeken 40,9 millió forintot tett ki az újépítésű lakások és házak árának középértéke, a legmegfizethetőbb kategóriába tartozókat kevesebb, mint 23 millió forintért kínálták. Debrecenben és Nyíregyházán a legkedvezőbb árú új lakóingatlanokért kevesebb, mint 31 millió forintot kérnek az eladók, Kecskeméten és Győrben pedig 24 millió forintnál is alacsonyabb áron lehet hozzájutni a kínálat legolcsóbb 10 százalékában szereplő újépítésű lakásokhoz és házakhoz. A megyeszékhelyek közül a legkevesebbet Tatabányán kell fizetni a legolcsóbb új ingatlanokért, ahol 21 millió forint a lélektani határ, de Szolnokon és Egerben is 22 millió forintba kerülnek a legolcsóbb új lakások és házak. Az ingatlan.com gyűjtése szerint az országban egy 21 négyzetméteres balatonkenesei konténerházért kell a legkevesebbet, 4,1 millió forintot fizetni, a Fejér megyei Adonyban pedig egy 28 négyzetméteres új építésű garzonlakásért 8,9 millió forintot kell fizetni.