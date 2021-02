Hamarosan eldől az orvosi ügyeletek sorsa

A Belügyminisztérium önkormányzati államtitkársága elektronikus levélben fordult a településvezetőkhöz, a választ nem sokáig fontolgathatják.

Megérett a helyzet a háziorvosi ügyeleti rendszer átalakítására, a tervek készen vannak, de – szinte az utolsó szó jogán – a polgármesterek még véleményt mondhatnak, hogy a megújuló hálózat fenntartását szeretnék megtartani, vagy átadnák az egészet az államnak. A Belügyminisztérium önkormányzati államtitkársága szerda délben elektronikus levélben tette fel a kérdést az ország valamennyi településvezetőjének, a választ nem sokáig fontolgathatják, pénteken 10 óráig dönteniük kell. Az egyetlen mérlegelési szempont azonban az lehet, hogy az eddigi kizárólagos önkormányzati jogosítványok újabb csorbításaként nézik-e a kérdést a polgármesterek, vagy egy számukra rengeteg terhet jelentő feladatot engednek el. Tavaly tavasszal a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) már készített egy felmérést, amiből az derült ki, hogy az orvosi ügyeleti rendszer fenntartása egyre nagyobb gondot jelent az önkormányzatoknak. Évről-évre többet kell fizetniük a hálózat működtetéséért, miközben saját idős háziorvosaikat már nem is merik bevonni az ügyeleti szolgálatba. Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke már akkor pazarlásnak nevezte, hogy a városi kórház sürgősségi osztálya mellett háziorvosi ügyeletet is működtetnek. Gyakorlatilag ugyanez hangzott el a Háziorvosok Online Szervezetének hétfő esti online konferenciáján, ahol a nemrég létrehozott Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) alapellátásért felelős vezetői vázolták a kormányzati terveket. A medicalonline.hu beszámolója szerint egy egységes ügyeleti és sürgősségi rendszer kidolgozását tervezi a kormány, amelyet az Országos Mentőszolgálat üzemeltetne minden járásban. Az OMSZ szerződtetné az orvosokat és ápolókat, minden járásban egy szakorvos venne részt az ügyeleti munkában, a hátteret pedig a mentősök diszpécserei biztosítanák, akik kikérdeznék a betegeket az állapotukról. A háziorvosi ügyeletek, a sürgősségi osztályok és a mentőszolgálat együttműködésével létrejövő hálózat a tervek szerint egységesen jobb színvonalú ellátást eredményezne – összegezte a szakportál az elhangzottakat. Mivel a korábbi felmérések szerint a települések 80 százaléka szeretne megszabadulni a feladattól, az a legvalószínűbb, hogy a most megkérdezett polgármesterek át akarják adni az ügyeleti ellátást az államnak.