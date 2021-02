Müller Cecília: Ez már a harmadik hullám kezdete

Az országos tisztifőorvos a hanyatló járványügyi adatok mellett beszámolt az újraindított tesztbuszokról és a vártnál kevesebb vakcinaszállítmányról is.



Hanyatló járványügyi adatokról számolhatunk be, az új fertőztöttek száma egy nap alatt jelentősen megemelkedett, és ismét meghaladta a százat az elhunyt betegek száma – ismertette Müller Cecília az Operatív Törzs csütörtöki tájékoztatóján a kormányzati tájékoztató oldal aznap reggeli adatait. Mint azt egy újságírói megkeresésre kifejtette:

„A koronavírus-járvány harmadik hulláma megkezdődött.”

A szakember azt próbálta érzékeltetni, hogy nemcsak Magyarországon nagy a baj, hanem, mint mondta, a járvány egész Európában ismét emelkedő tendenciát mutat. Hazánkban fokozatosan emelkedik a kórházban, lélegeztetőgépen ápoltak, az aktív betegek és az elhunytak száma is. Ugyanakkor a halálos áldozatokkal kapcsolatban megjegyezte azt is, hogy mindössze 3 százalékuknál nem találtak semmilyen más betegséget. Hozzátette, a járvány elleni védekezés legfontosabb eleme az oltási program végrehajtása.

„Azokat kell megvédeni leginkább, akik a legnagyobb kockázatú csoportokba tartoznak. Az egészségügyi dolgozók beoltásának első szakasza lezárult, de aki még oltakozni akar, annak ehetőséget biztosítunk. Zajlanak a második körös oltások az idősotthonokban és szociális intézményekben is. A legesendőbbeket megvédjük!” – szögezte le Müller Cecília.

Hosszasan ecsetelte a Magyarországra érkezett 275 ezer ember beoltására alkalmas Sinopharm kínai vakcina – általa már korábban is magasztalt – előnyeit, azonban megjegyezte, hogy az oltóanyaggal együtt érkezett, a korábbi részdokumentációt kiegészítő gyártási dokumentum vizsgálata még tart a Nemzeti Népegészségügyi Központban (NNK). Sietve tette még hozzá, hogy a már engedélyezett négy vakcina mellett szeretnék minél gyorsabban rendelkezésre bocsátani az ötödiket is. Annál is inkább, mert a brit fejlesztésű AstraZeneca oltóanyagból csütörtökre 88 ezer adagot vártak, de estig csak 41.750 ember beoltására elegendő érkezik. Ezt a szállítmányt a jövő héten a háziorvosok kapják majd meg, s ők döntik el, hogy az erre a hétre tervezett 22. 800 ezer ember után, kiket oltanak majd be a hozzájuk eljuttatott listáról. Müller Cecília szerint ugyanis a háziorvosoknak „nagy szakmai szabadságuk van” a legesendőbbek, a mielőbb beoltandó legmagasabb kockázatú betegek kiválasztásában. Tekintettel a koronavírus-fertőzöttek egyre növekvő számára, azt is közölte:



Ismét beüzemelik az NNK szűrővizsgálati buszait, és a tesztelés lehetőségét biztosítják minden nap a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 1-es termináljának parkolójában, a Deák Ferenc téren, valamint a Papp László Budapest Sportaréna F1-es bejáratánál, 9 és 17 óra között.