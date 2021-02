Mészáros Lőrinc visszatért a kaptafához

Magyarországnak az európai mentőcsomagból 7,2 milliárd euró támogatás jut, ami az EU27-ek között a kilencedik legmagasabb összeg.

Elvileg már péntektől be lehet nyújtani Brüsszelben a járvány utáni helyreállításról szóló nemzeti terveket, miután csütörtökön hatályba lépett a folyó áron 724 milliárd eurós európai mentőcsomag 2021-2026 közötti felhasználásáról szóló rendelet. Ebből 338 milliárd euró a vissza nem térítendő támogatás és 386 milliárd euró a hitel összege. Magyarországra az alapból 7,2 milliárd euró támogatás jut, ami az EU27-ek között a kilencedik legmagasabb összeg. A legtöbbet Spanyolország és Olaszország kaszálhatja a közösből. A tagállamoknak április 30-ig kell eljuttatniuk az Európai Bizottságnak a nemzeti terveiket, amelyeknek tartalmazniuk kell, hogy a pénzt milyen közberuházásokra és reformokra kívánják felhasználni. A források 37 százalékát kötelezően a zöld átállásra, 20 százalékát pedig a digitális transzformációra kell fordítani. A támogatás emellett felhasználható a leszakadt térségek felzárkóztatására, munkahelyteremtésre és az egészségügyi ellátó rendszer korszerűsítésére, a fenntartható fejlődést szolgáló szakpolitikákra is. A pénzköltési tervben be kell mutatni, hogy az adott ország hogyan kívánja végrehajtani a Brüsszel által elfogadott éves gazdaságpolitikai ajánlásokat. Elvárás továbbá, hogy a kilátásba helyezett tagállami intézkedések ne okozzanak környezetvédelmi károkat. A nemzeti hatóságoknak gondoskodniuk kell arról, hogy megfelelő ellenőrzési rendszerek álljanak rendelkezése a korrupció, a csalás és az összeférhetetlenség megelőzésére, felderítésére és büntetésére. A tagországoknak be kell számolniuk, hogy milyen egyeztetéseket folytattak a helyi önkormányzatokkal és civil szervezetekkel, s hogy ezek javaslatait hogyan építették be a tervekbe. A nemzeti terveket a benyújtást követő két hónapon belül az Európai Bizottság értékeli egy pontosan meghatározott szempontrendszer alapján, majd négy héten belül a tagállamok gazdasági minisztereiből álló EU Tanács hagyja jóvá. Ha minden jól megy, az első kifizetések már az év második felében megérkezhetnek a tagállamokba. Ezeknek az összege a hat évre szóló teljes támogatás legfeljebb 13 százaléka lehet. Brüsszel részletekben fog fizetni, minden esetben a jóváhagyott programban lefektetett célok teljesítéséhez kötve a pénz átutalását. A több mint 670 milliárdos helyreállítási alapot az Európai Bizottság a pénzpiacokon felvett hitelekből fogja feltölteni. Valdis Dombrovkis pénzügyekért is felelős alelnök a napokban közölte, hogy nyárra tervezik a rekordnagyságú uniós hitelfelvételt, feltéve, hogy addig befejeződik az EU pénzköltési plafonjának megemeléséről szóló nemzeti ratifikációs folyamat. Eddig hat tagállam parlamentje hagyta jóvá a saját forrásokról szóló határozatot.