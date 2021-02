Több mint tíz éve rablók támadtak egy 65 éves törökbálinti nőre, most elfogták az egyik gyanúsítottat a rendőrök (videó)

A gyilkosság még 2009-ben történt, az elkövetőjét a börtönben találták meg.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség emberölés bűntette miatt vádat emelt azzal a férfival szemben, aki a vád szerint megölt egy 83 éves nőt Leányváron. A vádirat szerint az elkövető és az áldozat egyaránt ismerték egymást, a férfi a nő egyik unokájának a barátja volt. A 2009-es év első napján részegen elment hozzá, abba a reményben, hogy barátját is ott találja. Az idős asszony leültette őt a konyhában, miközben együtt vártak unokájának lehetséges érkezésére. Utóbbi nem következett be, így az áldozat megkérte a férfit, menjen el, arra való hivatkozással, hogy nagyon be van rúgva. Erre alaposan berágott a vendég, amiért az előszobában meglökte a nőt, aminek következtében elesett.