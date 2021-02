110 millió fölött van a világszerte igazolt koronavírusos esetek száma

A már brit miniszterelnök már felkérte Sir Patrick Vallance-t, a kormány tudományos főtanácsadóját arra, hogy kezdjen együttműködést nemzetközi partnerekkel.

Boris Johnson brit miniszterelnök szerint a világ hét vezető ipari hatalmának (G7) támogatnia kell azokat az erőfeszítéseket, amelyek célja, hogy akár száz nap alatt új oltóanyagokat lehessen kidolgozni a jövőben felbukkanó fertőző betegségek ellen. Johnson, aki a G7-csoport virtuális pénteki csúcstalálkozójának elnöki tisztségét tölti be, a Downing Street előzetes tájékoztatása szerint az értekezleten kifejti: hatalmas és példátlan globális vívmány, hogy az új koronavírus járványának kórokozója (a SARS-CoV-2) ellen hozzávetőleg 300 nap alatt sikerült vakcinát kifejleszteni. Johnson szerint azonban ha sikerül az újonnan megjelenő betegségek elleni oltások kifejlesztésének időtartamát még tovább csökkenteni, lehetővé válhat annak megelőzése, hogy a jövőbeni járványok a mostanihoz hasonló katasztrofális egészségügyi, gazdasági és társadalmi következményekkel járjanak. A londoni miniszterelnöki hivatal ismertetése szerint a brit kormányfő éppen ezért



célként hirdeti meg a pénteki G7-csúcsértekezleten, hogy az új vakcinák kidolgozásának időtartama a koronavírus elleni oltóanyag kifejlesztésére fordított időhöz képest kétharmadával csökkenjen, és így akár száz nap alatt is elő lehessen állítani új vakcinákat.

Boris Johnson már felkérte Sir Patrick Vallance-t, a brit kormány tudományos főtanácsadóját arra, hogy kezdjen együttműködést nemzetközi partnerekkel, köztük az Egészségügyi Világszervezettel (WHO), a járványügyi felkészültséget szolgáló innovációk támogatására alakított nemzetközi koalícióval (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, CEPI), valamint iparági és tudományos szakértőkkel az új vakcinák, gyógymódok és szűrővizsgálatok kifejlesztésének felgyorsítása érdekében, és szolgáljon tanácsadással a G7-országoknak arról, hogy ezt miképp lehet elérni. A brit miniszterelnök megerősítette pénteken azt is, hogy Nagy-Britannia



kész a saját igényeit meghaladó mennyiségű koronavírus-vakcinát a WHO által a szerényebb jövedelmű országok oltóanyag-ellátására létrehozott COVAX beszerzési program rendelkezésére bocsátani.

A brit kormány 407 millió dózist rendelt hét gyártótól a koronavírus elleni vakcinából. Matt Hancock egészségügyi miniszter minapi sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy „ez nyilvánvalóan több, mint amennyire a brit lakosságnak szüksége van”, és a brit kormány kész a hazai szükségleteket meghaladó vakcinakészleteket megosztani más országokkal.