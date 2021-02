Több mint háromezer új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak Magyarországon az elmúlt napon

Ismét több mint 100 ember életét követelte a járvány itthon.



Újabb 3093 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 397 116-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 110, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 14 145-re emelkedett – írja a koronavirus.gov.hu . Az adatokat péntek reggel Orbán Viktor miniszterelnök is bejelentette a Kossuth rádióban. A gyógyultak száma jelenleg 302 689, az aktív fertőzötteké 80 282. Kórházban 4024 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 352-en vannak lélegeztetőgépen. Az oldal térképe szerint eddig Budapesten (73 853) és Pest megyében (49 760) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén (22 517), Hajdú-Bihar (22 306) és Győr-Moson-Sopron megye (22 116). A fertőzésben legkevésbé érintett megye Tolna (8888).

Eddig 391 821 fő kapott oltást, közülük 152 432 fő már a második oltását is megkapta. Az e heti oltási terv szerint folytatódik a regisztrált legidősebbek oltása a kórházi oltópontokon (Pfizer- és Szputnyik vakcinával), a háziorvosok pedig folytatják a 60 év alatti krónikus betegek oltását (AstraZeneca-vakcinával). Emellett több idősotthonba is visszatérnek az oltócsapatok és folytatódik az egészségügyi dolgozók második körös oltása is. Felhívták a figyelmet arra, hogy elindult az újraindításról szóló online nemzeti konzultáció.