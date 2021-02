45 sérülés volt annak a nőnek a holttestén, akit élettársa rendszeresen bántalmazott Nagykerekiben

A 38 éves asszony alacsony termetű, vékony testalkatú, gyenge fizikumú volt és pszichés betegséggel küzdött.

Nyolc év börtönbüntetésre ítélte a Debreceni Törvényszék 2021. február 19-én azt a vádlottat, aki rendszeresen és durván, puszta kézzel bántalmazta az élettársát. A nő végül belehalt a sérüléseibe – közölte a törvényszék közleményében . A bíróság Z. J.-t halált okozó testi sértés bűntettében mondta ki bűnösnek és 10 évre a közügyek gyakorlásától is eltiltotta. A vádlott legkorábban a büntetése kétharmad részének kitöltését követően szabadulhat feltételesen. Az elvált férfi hosszú évek óta egyedül élt a Nagykerekiben lévő családi házban. A vádlott sem a közeli hozzátartozóival, sem pedig a lakókörnyezetében élőkkel nem tartott kapcsolatot. A férfi 2019 végén ismerkedett meg a sértettel, aki egyedülálló volt és rövid idő után a férfi házába költözött, attól kezdve pedig élettársi kapcsolatban éltek. A 38 éves nő alacsony termetű, vékony testalkatú, gyenge fizikumú volt és pszichés betegséggel küzdött, amiről élettársa is tudott. A férfi erőszakos, öntörvényű, saját érdekeit és szabályait előtérbe helyező életmódja rövid időn belül meghatározóvá vált kapcsolatukban. Folyamatos kontroll alatt tartotta a nőt, aki egyedül nem is közlekedhetett a településen, ezt pedig érzékeltek a lakókörnyezetükben élők is. Az agresszió 2020 elejétől fokozódott, rendszeresen és durván bántalmazta az élettársát. Az agresszív férfi 2020. február 18. és február 20. között is puszta kézzel, brutálisan megverte az asszonyt. A férfi akkor egy ismeretlen szúró eszközzel is bántalmazta őt, emiatt