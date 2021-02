Kibertámadás érte az oltásregisztrációs és a konzultációs oldalt

Amennyiben az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet is jóváhagyja annak alkalmazását, akkor elkezdődhet az oltások beadása Magyarországon.

Az elmúlt napon 143 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök a maszkviselés figyelmen kívül hagyása, és 368 emberrel szemben a kijárási tilalom megszegése miatt. Tegnap 4872 házi karantént rendelt el a rendőrség, így jelenleg 25 536 karantén van az országban. Tiborszálláson egy presszó területén egy vendég alkoholt ivott, a presszóban szolgálták ki őt, az üzletet ezért ideiglenesen bezáratta a hatóság – ismertette Kiss Róbert alezredes a rendőrségi adatokat az Operatív törzs pénteki tájékoztatóján.



Müller Cecília országos tisztifőorvos a járványügyi adatokat ismertetve elmondta, hogy újabb 3093 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 397 116-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 110, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 14 145-re emelkedett. Hozzátette, hogy nem csak az új fertőzöttek, de az aktív fertőzöttek száma is nő. A gyógyultak száma jelenleg 302 689, az aktív fertőzötteké 80 282. Kórházban 4024 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 352-en vannak lélegeztetőgépen. Azt mondta, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy ezeket a számokat csökkentsék, de egyértelműen zajlik a járvány harmadik hulláma Európában és az egész világon is. Hangsúlyozta, hogy nagyon fontos az, hogy akik kockázati csoportba tartoznak, azok védve legyenek. Eddig elmondása szerint valamennyi vakcina hatékonynak minősült a védekezésben. Megállapította, hogy ha felajánljuk a védőoltást valakinek, akkor egészséget ajánlunk neki, illetve a halálozás elkerülését, ezért szerinte nagyon fontos a bizalom a védőoltásokkal szemben. Úgy fogalmazott, hogy az 550 ezer adag Sinopharm vakcinával bővült a paletta. Azt mondta, hogy az első időszakban nem állt minden dokumentáció a részükre, de ezt a kínaiak pótolták. Bejelentette, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ Immunbiológiai Készítmények Minőség-ellenőrzési Főosztálya megvizsgálta a kínai vakcinát, az összes dokumentációját,

„és úgy találta, hogy hitelt érdemlően bizonyított a független hatósági laboratórium hazai követelményeknek való megfelelése. Ez azt hivatott igazolni, hogy a gyártói minősítésnek, a gyártói specifikációnak megfelelt a hatóság általi vizsgálat is”.

Értesítették erről az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetet a mai napon, mivel az engedélyezheti a vakcinák hazai felhasználását. Amennyiben az OGYÉI is jóváhagyja annak alkalmazását, akkor elkezdődhet az oltások beadása Magyarországon. Ez szerinte nagyon fontos, hiszen tudjuk, nincs elég vakcina. Felhívta a figyelmet arra, hogy ez az oltóanyag elölt, inaktivált vírust tartalmazó vakcina, és számos szakirodalom szerint az immunreakciót kiváltó hatása talán még fokozottabb is egyén vakcinához hasonlítva, mivel tartalmazza a teljes vírust úgy, hogy fertőzni már nem képes, ezért az immunológiai válasz is erőteles lehet a szervezet részéről.

A kínai vakcina leiratában 79 százalékos hatékonyságot jelölnek, 18 éves kor felett adható be.

Kivételt képeznek a várandósok, mivel nincs erről elég információ. Ebből is két adagra van szükség az immunitáshoz, három hetes különbséggel. Hosszabb ideig felhasználható, könnyen alkalmazható, ezért is szánják ezt a háziorvosoknak, mivel a kezelésével nem kell külön, extra feltételeknek megfelelően. A technikája is rendkívül egyszerű, mivel egy adagos, tűvel ellátott adagokról van szó. Hangsúlyozta, hogy bármilyen oltás jobb, mint félelemben élni, főként azoknak, akik magas kockázati csoportba tartoznak. Kijelentette, hogy minden vakcina, amit használunk, biztonságos és megfelelő. Ritkán előfordulhatnak mellékhatások, de szerinte ezek csekélyek a betegség súlyos lefolyásához képest. A tünetek viszont maguktól elmúlnak. Ha erősebb reakció lépne fel, azt az oltópontokon és a háziorvosi rendelőkben el tudják látni. Az ápolók napja alkalmából köszöntötte az ápolókat. Újságírói kérdések: Müller Cecília közölte, hogy a krónikus betegek listáját állítják most össze. Először a legmagasabb életkorúakat válogatták ki, majd a krónikus betegségben szenvedőket. Ha egy praxisban több az idős ember és a krónikus beteg, ott előfordulhat, hogy többet kell várni. A mai napig 1 474 715 vakcina érkezett Magyarországra. Ez tartalmazza a keleti és a nyugati vakcinákat, amely 737 ezer beoltására elegendő. Ezek 60 százaléka nyugati, 40 százaléka pedig keleti oltóanyag. Később részletesen közzéteszik ezeket az adatokat.