Nem kapott hitelt a piára, bosszúból felgyújtotta a boltos hulladéktárolóját (videó)

Az elsőfokú bíróság hét hónap börtönbüntetésre ítélt egy férfit, aki egy buszon verekedett Budapesten. Az ügyészség közleményében az áll: a kerületi ügyészség vádirata szerint a 31 éves férfi 2018. december 6-án a XX. kerület, Debrecen utcánál lévő megállóban szállt fel több csomaggal, táskával a buszra. Már ekkor sérelmezte, hogy a buszsofőr nem nyitotta ki a kétszárnyú ajtó mindkét ajtaját, majd elhaladt a sértett mellett, és ezután a busz középső részén, állva utazott. Nem sokkal később előre ment az első ajtónál utazó férfihoz azzal, hogy miért nézi őt a visszapillantó tükörben. Ezután tovább kötekedett, és egyre agresszívebb hangnemben, trágár kifejezésekkel illette a sértettet, valamint az őt nyugtatni próbáló buszsofőrt is. A sofőr többször felszólította, hogy fejezze be agresszív magatartását. Amikor a sértett azt mondta a neki, hogy szálljon le a buszról, a férfi olyan dühös lett, hogy érthetetlen, artikulálatlan ordítással rátámadt, ököllel arcon ütötte, majd hátulról ráfogott a nyakára, és üvöltve dulakodott vele. A férfi szorításban tartotta a sértett fejét, aki próbált kiszabadulni, ennek érdekében és két kezével a vádlott testét ütögette. Ezt követően, őt a vádlott ököllel ismét többször megütötte a fején. A férfi lehetetlenné tette a busz menetrend szerint közlekedését, a jármű a rendőrök kiérkezéséig a megállóban állt. Még a rendőrökre várakozás közben is többször rátámadt a sértettre, a busz utasai próbálták visszatartani a további bántalmazásától. Eközben az őt szintén visszatartani próbáló buszsofőrt is megfenyegette, hogy megüti. A kerületi ügyészség a bántalmazóval szemben testi sértés kísérlete miatt emelt vádat a Budapesti XX., XXI., XXIII. Kerületi Bíróságon, amely a lefolytatott bizonyítás alapján a férfit bűnösnek mondta ki, és 7 hónap végrehajtandó börtönbüntetésre ítélte. Az ítélet jogerős. A bántalmazást a busz kamerája rögzítette