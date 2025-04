Körúti robbantás - Budaházy köre is gyanúban?

Magyar szélsőjobboldaliak is állhatnak a Teréz körúti merénylet hátterében, legalábbis ezt a szálat is vizsgálják – értesült a Népszava. Nem zárható ugyanis ki, hogy a terrorizmusért nemrég elítélt Budaházy Györgyék szimpatizánsai közelében kereshető a felbujtó és az elkövető, bár a tettesek akár külföldiek is lehetnek.