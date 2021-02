Nehéz napok várnak Trumpra

Washingtonban puccskísérlet, Georgiában választási beavatkozás, New Yorkban pénzügyek miatt nyomoznak. És ez még nem minden.

Hiába vonult vissza Dél-Florida napfényes golfpályáira, Donald Trump továbbra is mágnesként vonzza a bajt. Egy friss könyv szerint Ghislaine Maxwell, a fiatal lányok kiközvetítésével is foglalkozó Jeffrey Epstein barátnője még 2016-ban kikotyogta, hogy a liliomtipró milliomos felvette, mi történt vendégei hálószobájában. A börtönében öngyilkosságot elkövetett Epsteinnek Trumpról és Bill Clinton volt elnökről is voltak videói, bár azt nem tudni, hogy ezek most hol lehetnek. A zaftos történet messze nem az egyetlen, Trumpot az elmúlt évtizedekben legkevesebb 26 nő vádolta nemi erőszakkal vagy legalábbis annak kísérletével. Az ügyek közül már csak egy aktív, az is a volt elnök nagy szája miatt. E. Jean Carroll publicista még a 90-es években panaszolta el ismerőseinek, hogy Trump megerőszakolta egy áruházi próbafülkében. A volt elnök, akárcsak a többi esetben, mindent tagadott, de ahogy másoknál is szokta, még hozzátett annyit, hogy Carroll hazudik, és „különben se az esete”. Az újságírónő erre rágalmazásért beperelte. Tavaly szokatlan módon az igazságügyi tárca vette át Trump védelmét, ami most visszaüthet, és a volt elnök könnyen bíróság előtt találhatja magát. Ebben az esetben aligha kaphat letöltendő börtönbüntetést, de van másik három, amelyben ez nem zárható ki. New Yorkban az államügyészek a pénzügyei után nyomoznak. Fura módon itt is nőügyekbe ütközünk, mert Trump a választási kampány előtt legalább két nőnek fizetett, hogy ne hozzák nyilvánosságra korábbi viszonyukat. Ezeknek az eseteknek koronatanúja is van, a börtönbüntetését töltő Michael Cohen, Trump korábbi ügyvédje és ügyintézője. A két kifizetés illegális kampányköltésnek számít, ami súlyos bűncselekmény. Trumpot emellett bűnszövetkezetben elkövetett banki és biztosítási csalással gyanúsítják, mivel attól függően, hogy mi volt az érdeke, mesterségesen alul vagy felülbecsülte a tulajdonában lévő ingatlanokat. Az ügyészség a napokban szerződtetett egy maffiaperekre szakosodott, neves jogászt, aki kizárólag Trump viselt dolgaival fog foglalkozni. Az eljárás azonban elhúzódhat, mert a legfelsőbb bíróság hónapok óta nem hajlandó eldönteni, hogy ki kell-e adni az ügyészeknek Trump adóbevallásait. Az alsóbb fokú bíróságok szerint igen, de a volt elnök ügyvédei szóbeli tárgyalást kérnek a legfelsőbb bíróságon, ami akár egy évbe is telhet. Georgiában Trump január eleji telefonhívásai miatt folyik vizsgálat. Ezekben arról győzködte a választásokért felelős republikánus tisztviselőket, hogy „találjanak” neki pont annyi voksot, amennyivel az államban megnyerné az elnökválasztást. A volt elnök más államokban is próbálkozott, de Georgiában felvették és nyilvánosságra hozták az inkriminált beszélgetéseket. A helyi törvények szerint a bíróság a választási beavatkozásért akár letöltendő börtönt is kiszabhat. Washington D.C. ügyészsége azt vizsgálja, elég bizonyíték van-e ahhoz, hogy vádat emeljenek Trump ellen a január 6-i erőszakos eseményekre való felbujtásért. A főváros különleges jogi státusa azonban problémát okozhat és ekkor a szövetségi igazságügyi tárca kezébe kerülne a vádemelés. Joe Biden elnök többször elmondta, hogy nem híve a hátrafelé tekintgetésnek, de nem avatkozik be, az igazságügyi tárca önállóan fog cselekedni.