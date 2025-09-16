A komplett igazságszolgáltatás és gyerekvédelmi rendszer süket és vak a bántalmazás témájára – Spronz Júliával, a Patent Egyesület jogsegély-szolgálatának vezetőjével az ENSZ nőjogi ellenőrző testületének nemrég közzétett lesújtó jelentéséről beszélgettünk.
Egy potenciális elnökaspiránssal kevesebb lett az amerikai baloldalon.
Washingtonban puccskísérlet, Georgiában választási beavatkozás, New Yorkban pénzügyek miatt nyomoznak. És ez még nem minden.
Tollvonással és minden indoklás nélkül szüntetnék be a két magyarországi egyetemen is működtetett képzést. Az Orbán-kabinetnek már régóta bögyében van a társadalmi nemekkel foglalkozó tudományterület.
Nem a munkahelyi zaklatás vagy a szexuális kizsákmányolás a magyar nők legfőbb gondja, hanem a megélhetés - derült ki a Nőügyek 2018 címmel összegzett felmérésből.