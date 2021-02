Aláírásgyűjtéssel követel az LMP béremelést a szociális dolgozóknak

Hiába jön vasárnapig újabb szállítmány, az oroszoktól a szerződés első ütemében vállalt 600 ezer vakcinának csak a negyedét kapjuk meg.



Ha Szentpétervárról a kamion befut Magyarországra százezer orosz Szputnyik V oltóanyaggal, akkor is csak 145 600 adagra megy fel a leszállított vakcinák száma, az első 30 napra ígért 600 ezer helyett – írja szombati cikkében a 444 . Emlékeztettek: január 22-én állapodott meg Oroszországban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Szputnyik-vakcinák vásárlásáról. Kétmillió darabot vettünk, amivel egymillió embert lehet beoltani.

Szijjártó aznap több videót is készített, ez volt az egyik, amiben elmondja, hogy az összesen kétmillió adag vakcinából már 30 napon belül leszállítanak az oroszok 600 ezret, a következő hónapban aztán már egymilliót, az utolsóban pedig 400 ezret. Az említett százezer adag vakcinát szállító szentpétervári kamionról szintén Szijjártó osztott meg egy videót most pénteken. A 444 észrevétele szerint a helyszín azért érdekes, mert ugyan van ott vakcinagyár, de az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) szakemberi korábban a moszkvai üzemet ellenőrizték. A lap azt is írja: miközben az oroszok a hazai igények kielégítésével is nehezen birkóznak meg, elég bátran vállalnak be külföldi szállításokat, a New York Times szerint politikai befolyásolási céllal. Magyarországon pedig az orosz vakcinák csúszása „nem veri ki a biztosítékot a kormányzati kommunikációban, szemben az EU-s beszerzésekkel”.