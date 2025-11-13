Lemondott az Air France vezetője

Lemondott péntek este Jean-Marc Janaillac, az Air France elnök-vezérigazgatója, miután a szakszervezetek után a francia légitársaság dolgozói is elutasították a vezetőség bérmegállapodás-tervezetét. A remélt megállapodás megoldhatta volna a két és fél hónapja tartó szociális konfliktust, és véget vethetett volna a sztrájksorozatnak.