Bérrendezést követelnek a leginkább csendes, nyugodt körülmények közötti munkához szokott alkalmazottak, akik elégedetlenek a 15 százalékos béremeléssel. Korábban többet is ígértek nekik.
Az új közgyűjteményi központ létrejöttével hat kulturális intézmény önállósága is megszűnt. A Petőfi Irodalmi Múzeum eddigi főigazgatója racionális, takarékos, hatékony és teljesítményelvű rendszerként képzeli el a még egyelőre átláthatatlan működést.
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem oktatóinak közel hetven százaléka is csatlakozott az ELTE és a BME dolgozóinak bérköveteléséhez és akciójához.
A felsőoktatási intézményben működő szakszervezet és a közalkalmazotti tanács fő követelései között a bértáblák felülvizsgálata és az inflációt követő éves emelés is szerepel.
A MÁV-Volán állami cégcsoport szerint éppen az általuk vitatott jogszerűségű munkabeszüntetés akasztotta meg tárgyalásokat.
A miniszter közölte, hogy senki, sehol nem tud ekkora bérfejlesztést végrehajtani nemhogy az állami, de még a magánszektorban sem.
Az elégséges szolgáltatás biztosításával kétnapos sztrájk kezdődik vasárnap a Volánnál. A dolgozók a jövő évi béremelésükért szüntetik be a munkát, a 6-10 százalékos tervezet helyett 25 százalékos keresetnövekedést tart elfogadható tárgyalási alapnak a szakszervezet.
A MÁV még nem határozott meg időpontot a tárgyalásokra.
Azt szeretnék, ha a fizetésük az inflációval együtt nőne.
Budapest után vidékre is elérhet a hulladékkáosz.
Ungár Péter parlamenti képviselő a saját oldalán indított petíciót.
A 28 ezer dolgozó keresetnövelésére idén három részletben 8,5 milliárdot szánnak, és augusztusban már szolgálati idő alapján utalnának.
Petíciót vittek Bártfai-Mager Andrea tárcanélküli miniszterhez. Céljuk legalább tíz százalékkal magasabb alapbér és megbecsülés.
A Péterfy-kórházban és az Országos Baleseti Intézetben biztosított az ellátás.
A traumatológusok legalább annyi óradíjat szeretnének maguknak, mint amennyit az aneszteziológusok kapnak.
Legalább 75 ezer forintos alapbér-növekedést kér az Audi Hungária Független Szakszervezet, és elvárják a a pótszabadságok beosztásához való jogot is. Az autógyártó vállalat sokallja a benyújtott bérkövetelési csomagot.
Lemondott péntek este Jean-Marc Janaillac, az Air France elnök-vezérigazgatója, miután a szakszervezetek után a francia légitársaság dolgozói is elutasították a vezetőség bérmegállapodás-tervezetét. A remélt megállapodás megoldhatta volna a két és fél hónapja tartó szociális konfliktust, és véget vethetett volna a sztrájksorozatnak.
A legutóbbi idők kormányzati kommunikációjával szemben a Nemzeti Pedagógus Karnak nincs újabb bérkövetelése - közölte Horváth Péter, a kar elnöke.
A MÁV tulajdonosával tárgyaltak a vasutas szakszervezetek a kollektív munkaügyi vita szerdai fordulóján, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára, Fónagy János hétfőre ígért választ a munkavállalók bérfejlesztési elvárásaival kapcsolatban - közölte a bértárgyalásokon részt vevő 7 vasutas szakszervezet közös közleményben.