428 milliárd forintot költött Szijjártó Péter tárcája beszerzésekre a járvány elleni védekezésben

Ez az összeg tartalmazza a lélegeztetőgépek költségeit is.

Ujhelyi István szocialista EP-képviselő adatigényléséből már tavaly novemberben kiderült, hogy a védőeszközök egyik legnagyobb beszállítója a Gyömrői Sarok Kft. volt, amely 108 millió darab egyéb védőfelszerelést szállított. A szerződésekből most már az is tudható, hogy a céggel öt megállapodást kötöttek. Az első megállapodás alapján 50 millió darab védőeszközt szállítottak le. A rossz szkennelés miatt nem látszik, hogy pontosan milyen terméket takar, de – az árából ítélve – vélhetően maszk lehet, és 8,5 millió dollárt fizetett érte a külügy. Egy másik szerződés alapján 30 millió FFP2-es maszkot vettek 26 millió dollárért. Egy harmadik szerződés alapján 58 millió maszkot vettek több mint 27 millió dollárért. Így csak ez a cég összesen 61 millió dollárért szállított maszkokat a védekezéshez, ami átszámítva most 17,9 milliárd forint. Kötöttek megállapodást a Jianxi Luxin Technology co. ltd. nevű céggel is tavaly áprilisban, ezzel 100 lélegeztetőgépet vásárolt a minisztérium, darabját 73.400 amerikai dollárért, vagyis a 100 darabra összesen 7,4 millió dollárt költöttek. A Hírklikk azt ígéri, hogy feldolgozzák a szerződéseket, és később közzéteszik a részleteket. Nemrég Szabó Tímea, a Párbeszéd országgyűlési képviselője és társelnöke érdeklődött az Emberi Erőforrások Minisztériumától a lélegeztetőgépekről, de kérdéseire nem kapott konkrét válaszokat.