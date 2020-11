Több a lélegeztetőgép annál, mint amiről a külügy eddig beszélt

Egyre érthetőbb, hogy miért kapták feladatul a külképviseletek, hogy minél több gépet adjanak el.

– ezt a tájékoztatást küldte a beszerzett lélegeztetőgépekről és azok áráról a hvg.hu-nak a külgazdasági és külügyminisztérium. A portál a külügyminisztérium által megküldött dokumentumok alapján megjegyzi, a lélegeztetőgépek beszerzéséről szóló szerződések sok esetben olvashatatlanok, és ahány eladó, annyi árat fizettünk a gépekért. Emellett arra is fény derült, hogy a Szijjártó Péter által vezetett külügyi tárca sokkal kevesebb lélegeztetőgép beszerzéséről kommunikált, mint ami valójában beszereztek. Legalábbis ezt bizonyítja a tény, miszerint Ujhelyi István EP-képviselővel október elején még azt közölték, hogy 16 863 gépet szereztek be, 539 géppel kevesebbet, mint amiről most beszélnek. Ennek fényében nem meglepő, hogy a külképviseletek a hvg.hu korábbi közlése szerint állítólag egyenesen azt a feladatot kapták a tárcától, hogy próbálják elpasszolni a berendezéseket. Amit meg lehet, azt elajándékozza a kormány. Utóbbinak köszönhetően juttattunk Csehországba 150 Ukrajnába 50 darabot , de még a kirgizek is kaptak a feleslegből.