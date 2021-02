Ted Cruz sújtotta övezet Texas

Tragikussá vált a szlovák járványhelyzet, a Matovic-kormányon belül pedig folytatódik a felelősség hárítása. Az orosz vakcina alkalmazása egyelőre lekerült napirendről.

Aktiválta az Európai Unió civil védelmi rendszerét, orvosokat és nővéreket kért az uniós tagországoktól múlt hét szerdán az Igor Matovic vezette szlovák kormány. Szlovákiában ugyanis kétségbeejtően rosszabbodott a járványhelyzet, az összlakosságra számított múlt hét eleji halálos áldozatok számát illetően az ország világelsővé lett, az idei évre számítva pedig csak Portugália áll előttük. A Denník N oknyomozó hírportál összehasonlító írása szerint Szlovákia pillanatnyilag ott tart, mint Bergamo tavaly tavasszal. A Veronika Folentova és Tomas Vasilko által jegyzett cikk szerint a járvány első hullámának csúcsán, április 20-án az olasz városban 33 százalékos volt a kórházban ápolt koronavírusos páciensek halálozási aránya, Szlovákiában múlt hét elején pedig 30 százalékos. Marek Krajcí egészségügyi miniszter ugyan kedden 23 százalékos halálozási arányról beszélt, de amint az oknyomozó portál és a minisztériumnak alárendelt Egészségügyi Elemzőintézet (IZA) vezetője jelezte, ez egy tágabb adat, ami az utóbbi időszakra számítva 30 százalék. Az összes esethez képest a fertőzöttek 1,4 halt meg, de az utóbbi időben ez is már 2 százalékos. Szlovákia világbajnok a teszteléseket illetően, Igor Matovic kormányfő tavaly ősztől kezdődően a tömeges gyorstesztelésekben vélte felfedezni a járványkezelés csodaszerét. Emiatt komoly koalíciós válság alakult ki, mivel Richard Sulik gazdasági miniszter, a koalíciós partner liberális SaS párt elnöke rendre bírálta a kormányfő elképzeléseit, főképp azt, hogy Matovic a szükséghelyzetre hivatkozva alkotmányellenes lépések sorozatát várná el miniszterétől. A tömeges tesztelések ellenére február közepére az összeomlás szélére került a szlovák egészségügy. Ám ha a napi adatokat hasonlítjuk össze, nem tűnik lényegesen rosszabbnak, mint a magyar. A Denník N magyar újságírója, Szalay Zoltán szerint igazából nem most romlott el a helyzet, már januártól elég nagy gond van, bár ha a magyarországival hasonlítjuk össze, tényleg nem sokkal rosszabb. „Viszont itt a sajtó többet elemzi a helyzetet, a tudósok nyilvánosan is bírálják a kormányt gyakran, ami ugye Magyarországon elképzelhetetlen lenne. De tény, hogy rossz a helyzet, aminek valószínűleg az is az oka, hogy sokáig passzív volt a kormány, nem akart szigorítani, csak január elsejétől vezették be a kijárási tilalmat, amikor már elég késő volt, mert addigra nagyon elterjedt az országban az új brit mutáció. Ehhez jött az is, hogy decembertől szinte teljesen áttekinthetetlenné és követhetetlenné vált a kormány kommunikációja. A sok tesztelés az antigén tesztekkel valószínűleg inkább rontott, mintsem használt volna, mert nem volt célzott. Mindezt súlyosbítja, hogy a lakosság már nem tartja be olyan fegyelmezetten az intézkedéseket, mint korábban, a rendőrség pedig szinte nem is ellenőrzi a kijárási tilalmat” - mondta el lapunknak az újságíró. A szlovák sajtóvélemények szerint a tömeges tesztelések hamis illúziót keltettek a lakosságban. Miközben pontosságuk nem hasonlítható a PCR tesztekéhez, azok birtokában sokan figyelmen kívül hagytak minden óvintézkedést. Az egészségügyi miniszter december közepén hozta nyilvánosságra, hogy a kórházakban minden ötödik koronavírusos páciens meghal, mégiscsak karácsony előtt zárták be az üzleteket és az iskolákat, óvodákat. Matovic most a Szputnyik orosz vakcinától várná a helyzet megoldását, de ezúttal a másik koalíciós partner, a centrista liberális Za l’udi (Az Emberekért) ellenállásába ütközött. A négypárti koalíciós kormány nem hagyta jóvá, hogy az EU-ban nem engedélyezett vakcinát alkalmazzon Szlovákia. A legnagyobb ellenzéki párt, a baloldali Smer vezetője Peter Pellegrini volt kormányfő, is arra az álláspontra helyezkedett, hogy ha bizonyítottan jó az orosz vakcina, akkor alkalmazni kell. Veronika Remisová miniszterelnök-helyettes, a Za ľudí elnöke közölte, Marek Krajcí egészségügyi miniszter dönt a koronavírus oltások használatáról, a Szputnyik V alkalmazásáról is a miniszter határoz, nincs szüksége a kormány jóváhagyására, viszont neki kell vállalnia a felelősséget is a nem regisztrált oltóanyag használatáért. Krajcí és pártja, a Matovic-féle jobboldali-populista OĽANO viszont - akárcsak a járvány során mindvégig - koalíciós társaira hárítana minden felelősséget.