Nem tud veszíteni Melbourne-ben

A nőknél a harmadik helyen kiemelt japán Oszaka Naomi és a 22. helyen rangsorolt amerikai Jennifer Brady jutott be a döntőbe az ausztrál nyílt teniszbajnokságon.

A nőknél a harmadik helyen kiemelt japán Oszaka Naomi és a 22. helyen rangsorolt amerikai Jennifer Brady jutott be a döntőbe az ausztrál nyílt teniszbajnokságon. A csütörtöki elődöntőben Oszaka a 10. helyen kiemelt, 23-szoros Grand Slam-győztes amerikai Serena Williams ellen nyert magabiztosan, 1 óra 15 perc alatt. „Nem mondanám, hogy ideges voltam, a különbséget az jelentette, hogy rengeteget hibáztam” – konstatálta vereségét a 39 esztendős játékos, aki elsírta magát a sajtótájékoztatón, s gyorsan el is viharzott az újságírók elől. Ezt megelőzően azért válaszolt még egy kérdésre, amely azt firtatta, gondol-e a visszavonulásra. „Nem tudom. Ha valaha is búcsúznék, akkor sem mondanám el senkinek” – fogalmazott Williams, aki a szülését követően 2018-ban tért vissza a pályára, s ugyan négyszer jutott döntőbe, legutóbb 2017-ben, éppen Ausztráliában nyert Grand Slam-tornát, azóta üldözi a 24. sikert, amellyel beállítaná az ausztrál Margaret Court rekordját.

Oszaka negyedik Grand Slam-döntőjére készülhet: a korábbi hármat megnyerte, egyszer – 2019-ben – Melbourne-ben is diadalmaskodott már. Brady – aki tavaly a US Openen elődöntős volt – először lép pályára GS-fináléban, azt követően, hogy három szettben legyőzte Karolina Muchovát. A döntőbe jutott két játékos eddig háromszor mérkőzött meg egymással, Brady 2014-ben aratta egyetlen győzelmét, Oszaka 2018-ban Charlestonban és tavaly a US Open elődöntőjében bizonyult jobbnak. A férfiaknál elsőként a világelső és címvédő szerb Novak Djokovic jutott be a döntőbe, miután három szettben jobbnak bizonyult a selejtezőből indult orosz Aszlan Karacevnél. Az Australian Open nyolcszoros bajnoka végig irányított, a pályafutása első Grand Slam-tornáján szereplő rivális mindössze 1 óra 55 perc múltával távozott vesztesen a pályáról. A két játékos a korábbi napok szigorítása után ismét nézők előtt léphetett pályára a Melbourne Parkban. Rafael Nadal negyeddöntős búcsújával eldőlt, hogy a szerb játékos vezeti majd a rangsort a március 8-án kezdődő héten is. Ez azt jelenti, hogy akkor már a 311. héten mondhatja magát világelsőnek, azaz megdönti Roger Federer rekordját. A 39 esztendős svájci sztár – aki több mint egy éve nem versenyzett térdműtétjei miatt – 310 héten át ült a teniszvilág trónján. A pályafutása 18. GS-győzelmére hajtó Djokovic az orosz Danyiil Medvegyev és a görög Sztefanosz Cicipasz pénteki párharcának továbbjutójával találkozik majd a vasárnapi fináléban, míg Karacev azzal vigasztalódhat, hogy parádés menetelésének köszönhetően a 114.-ről várhatóan a 42. helyre jön fel a világranglistán.