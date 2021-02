Hiába távozott, még mindig nagy befolyása van a Vígszínházban Eszenyi Enikőnek

Több olyan alapítványban is kulcspozíciót tölt be, amely összesen közel fél milliárd forintnyi pénzt oszthat szét.

Ráadásul nem is lehet leváltani, mivel nem mondott le a kuratóriumi pozíciókról, így erre nincsen jogi lehetőség. Ezért fordulhat az elő, hogy a jelenlegi igazgató, Rudolf Péternek Eszenyi Enikővel is engedélyeztetnie kell, ha alapítványi támogatást kér valamilyen célra – írja a Blikk.

A helyzetet megerősítette a Vígszínház vezetője is. „Tekintettel arra, hogy az alapítvány egykori alapítói már elhunytak, a jelenlegi jogi környezetben a Vígszínház kollektívája nem tud változtatni az elnökség összetételén. Ezt csak bíróság teheti meg, vagy az alapítvány elnöksége maga dönthet így” – fogalmazott Rudolf Péter. Csőre Gábor Jászai Mari-díjas művész, aki korábban, Eszenyi ideje alatt a társulathoz tartozott és tagja annak a bizottságnak, amely a volt igazgató ügyeit vizsgálja, ugyancsak tud erről a helyzetről, ami hatalmas feszültséget okoz. „Ezek az alapítványok a színház dolgozóiért jöttek létre, a kettő együtt ötszázmillió forintból gazdálkodik. Most, hogy a színészek nehéz helyzetbe kerültek, lenne mire költeni ezt a pénzt. Ehhez viszont Eszenyi Enikőtől kell engedélyt kérni, aki ellen ezek a nehéz helyzetbe került színházi dolgozók vallottak. Nem könnyű helyzet, nem is szerencsés.

Morálisan megkérdőjelezhető ez a magatartás. Ha lenne lelkiismerete, lemondana, és átadná a helyét az új vezetésnek”