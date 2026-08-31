Hol a határ? – Európai válaszok a színházi abúzusra

Hol húzódik a határ az abúzus és a nem abúzus között? – tette fel a kérdést Máté Gábor Veiszer Alindának az Ördögkatlan Fesztiválon. A válasz nem mindig egyszerű. Németországban, Franciaországban és az Egyesült Királyságban azonban az elmúlt években olyan rendszereket alakítottak ki a kulturális életben, amelyek a hatalmi visszaélések megelőzését és feltárását szolgálják.