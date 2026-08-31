Hol húzódik a határ az abúzus és a nem abúzus között? – tette fel a kérdést Máté Gábor Veiszer Alindának az Ördögkatlan Fesztiválon. A válasz nem mindig egyszerű. Németországban, Franciaországban és az Egyesült Királyságban azonban az elmúlt években olyan rendszereket alakítottak ki a kulturális életben, amelyek a hatalmi visszaélések megelőzését és feltárását szolgálják.
A rendező-színművész alig két hete közleményben kért bocsánatot bántalmazó stílusáért egykori áldozatairól.
A rendező–színművész hat év után szólalt meg.
A Maugham-féle Csodálatos vagy, Júlia! című címszerepében tért vissza a budapesti színpadra Eszenyi Enikő.
Nehéz felocsúdni ebből a sokkból, de azért megpróbáljuk.
Erős és hatásos színházi atmoszférát teremtett Eszenyi Enikő Kecskeméten a Cirkuszhercegnőben. Az előadás a rendező részéről egyfajta önvallomásként is értelmezhető.
A Vígszínház igazgatója szerint az általa vezetett intézménynek széles nyomtávon kell haladnia és gondolkodnia.
Hatalmas pénzek felett diszponál úgy, hogy tavaly tavasszal távozott az intézményből.
A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház igazgatója a botrányok ellenére „bízik a megbocsátás erejében”.
A szabályrendszer alapján etikai eljárás akkor indítható, ha a panaszos úgy érzi, hogy őt munkavégzés közben, munkaidőben, vagy a munkavégzéssel szoros összefüggésben szexuálisan vagy egyéb módon zaklatták, vagy hatalmi visszaélés áldozata lett.
Több olyan alapítványban is kulcspozíciót tölt be, amely összesen közel fél milliárd forintnyi pénzt oszthat szét.
A korábbi direktor, Eszenyi Enikő vezetési módszereit súlyos bírálatok érték, most a városháza etikai kódexet is készít.
A Vígszínház új igazgatója nem szerződtetett tömegeket, és tiszteltben tartja elődje kérését.
A vidéki színházakban óvatosan, bizonyos szabályok betartásával lehet próbálni a járvány után. Színházigazgatókat kérdeztünk, hogy mit lépnek ebben a helyzetben.
Eszenyi Enikő visszavonta a Vígszínház vezetésére beadott pályázatát és ahogy fogalmazott befejezte munkáját a teátrumban, ami gyakorlatilag lemondásként értelmezhető. Úgy tudjuk, hogy hamarosan döntés születhet a megbízott vezető személyéről.
A Vígszínház jelenlegi vezetőjének munkamódszereivel kapcsolatban egyre több információ látott napvilágot az elmúlt egy-két hétben, a megszólaló volt és jelenlegi kollégái verbális zaklatást említettek vele kapcsolatban.
Arra, hogy a Víg nem hivatalos társulati ülésén a jelen lévő 118 társulati tagból 113-an Rudolf Péterre szavaztak, úgy reagált: a társulatnak 400 tagja van.
A szakmai bizottság a színházat tizenegy éve vezető Eszenyi Enikőt javasolta igazgatónak.
A szakmai bizottság a teátrumot jelenleg irányító Eszenyi Enikő igazgatói pályázatát támogatja. A regnáló direktor vezetői módszerei ellen tiltakoztak volt munkatársai, a főváros vizsgálatot indít. A vezetői megbízásról a fővárosi közgyűlés dönt március 25-én.
Hozzátették: az intézményben nem állt rendelkezésükre olyan fórum, ahol a személyes tapasztalataikat, panaszaikat kivizsgálták volna.
„A szakmai szolidaritásnak nem kell mindig nyilvánosnak lenni” – mondta a Vígszínház igazgatója.
Eszenyi Enikő egy változó életszakaszban, krízisben lévő színésznőt alakít John Cassavetes Premier című előadásában. A Vígszínház igazgatója szerint a generációk között több ok miatt ma nagy a hasadék. Arra pedig nem vagyunk felkészülve, hogy sokkal tovább élünk, mint elődeink.
Már önmagában kurázsi, ha valaki A diktátor címmel színre visz hazai színpadon 2018-ban egy darabot. Eszenyi Enikő megtette, még pedig hatásos, látványos produkciót rendezett és egyáltalán nem mellesleg telibe találta a címszereplőt.
Noha még nem járt le vezetői megbízatása, mégis mozog Eszenyi Enikő direktori széke a Vígszínházban. Okként vezetési stílusát és főrendezője zaklatási ügyét emlegetik - írja a Bors.