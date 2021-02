Félmilliárdot spóroltak Pikóék

4489 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 394-en vannak lélegeztetőgépen.

2623 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 405 646-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 48 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 14 347-re emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 308 650 fő, az aktív fertőzöttek száma 82 649 – közölték hétfőn a kormányzati tájékoztató oldalon . 4489 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 394-en vannak lélegeztetőgépen. Hatósági házi karanténban 25 589-en vannak, a mintavételek száma 3 519 536-ra nőtt. Az oldal térképe szerint eddig Budapesten (75 627) és Pest megyében (51 135) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén (23 142), Hajdú-Bihar (22 723) és Győr-Moson-Sopron megye (22 655). A fertőzésben legkevésbé érintett megye Tolna (9081).

Eddig 453 457-en kaptak oltást, közülük 201 005 fő már a második oltását is megkapta. A következő napokban is zajlik a regisztrált legidősebbek oltása a kórházi oltópontokon és a háziorvosoknál, valamint a 60 év alatti krónikus betegek oltása a háziorvosoknál. Hamarosan megkezdődhet az oltás kínai Sinopharm-vakcinával is. „Az elmúlt napokban Európa számos országához hasonlóan hazánkban is nőtt az új fertőzöttek, a kórházi betegek száma, ez arra figyelmeztet, hogy a harmadik hullám jelei mutatkoznak itt is. A brit vírusmutáns egész Európában gyorsan terjed, több embert fertőz és növeli a betegek számát” – áll a közleményben.