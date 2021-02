Befogták a Róka-hegyen sétálgató emut

Négyen pakolták be az autóba a méretes futómadarat.

Emu sétálgatott a Róka-hegyen vasárnap – írta egy olvasójának fényképet is tartalmazó levele alapján a 444.hu . A valószínűleg szökött madár láttán nemcsak a lapot, hanem a hatóságokat is riasztották, de a Fővárosi Állat- és Növénykert a nemzeti parkhoz, az az önkormányzathoz, az pedig a közterület-felügyelethez irányította őket. Onnan a Maugli Állatvédő Egyesülethez jutottak, amelynek négy szakembere, köztük egy állatorvos, valamint a Természetvédelmi Őrszolgálat munkatársai, nagyjából másfél óra múlva megérkeztek a helyszínre. Ekkor azonban az állat már megunta a felhajtást, szeretett volna továbbállni, ezt ugyan a túrázóknak sikerült megakadályozniuk, de azt már nem, hogy felmenjen a kőfejtő tetejére, majd a másik oldalon, a sűrű cserjésben elvesszen – számolt be az olvasó a vártnál izgalmasra sikerült vasárnapi kirándulásról. Ekkor folytatták az útjukat, és a Békahát dűlőnél újra meglátták az emut, így újra jeleztek, és ezúttal a szakembereknek Ürömnél sikerült befogniuk a futómadarat. „Nem volt könnyű dolguk, négyen gyűrték le” – érzékeltette a nehézségeket Flóra, a kiránduló olvasó. Az állatot a Szentendrei Kisállatkertbe vitték, amelynek Facebook-oldala így számol be az esetről: „Túrázók egy csapata figyelt fel egy cseppet sem tájba illő jelenségre. Az Ürömnél lévő Rókahegyi bányánál egy emu ácsorgott látszólag zavartalanul. Mire mi és a sereg () odaértünk, már persze sehol nem volt a tollas szökevény, így bő egy óra keresés után úgy gondoltuk, feladjuk a kutatást, legfőképpen azért, mert egy áthatolhatatlan erdős rész felé vette az állat az irányt.” Az újabb riasztás akkor érkezett, amikor visszaértek az állatkertbe. Azonnal visszafordultak, és akkor, mint írták: „valóban ott állt az emu.” A természetvédelmi őröknek egy kis pogácsával sikerült leköniük a figyelmét. „A teljesen szelídnek tűnő állatot a megszokott kifutójában biztos nem lett volna nehéz irányítani, de a szabadban egy menekülni akaró 170 centis akár 60 kilós futómadár elfogása finoman szólva sem egyemberes feladat”, nem beszélve az erős lábairól, amelyek végén 4-5 centis karmok vannak. Így aztán nem meglepő, hogy négy ember közel negyedórán át „birkózott”, hogy az emut a a kocsiba tudják tuszkolni – írták a Szentendrei Kisállatkert közösségi oldalán. Az állat Szentendrén a nandukifutóban éjszakázott, a gazdájával már felvették a kapcsolatot, a tervek szerint kedden hazatér.