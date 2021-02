Müller Cecília: Ne válogassunk a vakcinák közül, mindegyik hatásos

Csárdi Antal pedig arról beszélt, Kósa Lajos és a csengeri örökösnő ügye arról is sokat elmond, hogyan viszonyulnak a Fidesz képviselői a pénzhez.

Kósa Lajos minimum „elképzelhetetlen módon hiszékeny volt, mert elhitte azt, hogy van egy örökös, aki ezer milliárdos nagyságrendben örökölt és vagyont tud neki ajándékozni”, ez a történet azonban arról is sokat elmond, hogyan viszonyulnak a Fidesz képviselői a pénzhez, a vagyonhoz – mondta a parlamentben napirend előtt Csárdi Antal. Az LMP képviselője szerint lehet, hogy Kósa Lajos ennyire ostoba módon bedőlt ennek az átverésnek, de meg kellene azt is vizsgálni, mi a helyzet a befolyással üzérkedéssel: ennek tényállása ugyanis az, hogy hivatalos személyként ellenszolgáltatás fejében előnyt ad vagy ígér valaki. – Életszerű-e, hogy Kósa Lajos azt hitte, őt csak megajándékozzák? Kósa Lajos édesanyja ráadásul azt mondta, az egyik közokiraton nem az ő aláírása szerepel – eljárás vajon indult-e ennek nyomán? Vizsgálják-e a közokirat hamisítást, a befolyással üzérkedést? – kérdezte Csárdi Antal. A politikus szerint az is felmerül, hogy ha elhitte Kósa Lajos ezt a kamu történetet, alkalmas-e vezető tisztség betöltésére? Méltó-e arra, hogy a Honvédelmi és Rendészeti Bizottságot vezesse? Alkalmas-e arra, hogy az Operatív Törzs tagja legyen? „Mert innen csak fél lépés a Lapos Föld Elmélet”. Völner Pál igazságügyi államtitkár szerint „egy zöldségesnek is elhiszem, hogy mit mutat a mérleg”, sületlenségeket beszél Csárdi Antal, egyébként pedig: Gyurcsány. Szerinte amíg Korózs Lajos az egészségügyi bizottságot vezetheti álhírek terjesztőjeként, addig maradhat Kósa Lajos is. Kósa Lajost „megtévesztették, az egész ügy elszenvedője, nem az elkövetője, a kormánynak pedig semmi köze a rendőrség eljárásához”. Oláh Lajos, a DK képviselője egy 2018-as választási csalás ügyét idézte fel, amikor Budapest VII. kerületében egy Lendület Párt nevű kamupárt listáján és a Fidesz helyi támogatói aláírás-listáján 341 név megegyezett, még azok sorrendje is, csak a mellettük lévő aláírások különböztek, miközben mindkét esetben 9-9 választói jogosultsággal nem is rendelkező állampolgár neve is szerepelt. A rendőrség azóta sem derített ki semmit, Oláh Lajos szerint azért, mert nyilvánvaló, hogy „a Kubatov-listák alkalmazására derült fény”, amihez ráadásul Bajkay István kerületi Fidesz-képviselőnek is köze lehet. Kontrát Károly belügyi államtitkár válaszában papírról olvasta fel, hogy „Magyarország demokratikus jogállam, ahol a kormány semmilyen nyomást nem gyakorol a rendőrségre”, emiatt ahhoz sincs közük, hogy a 2018-as feljelentés nyomán 2019 március 7-én a rendőrség felfüggesztette a nyomozást, és azóta sem lépett semmit, mert „nem merült fel olyan körülmény, ami a nyomozás folytatását indokolná”.