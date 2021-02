Belejöttek a szankciókba a külügyminiszterek

Boris Johnson a parlamentben ismertette fokozatos újranyitási terveit. Elsőként a diákok térnek vissza az iskolapadba.

Hetek óta tartó találgatások után Anglia lakossága végre elkezdheti tervezni a tavaszt, miután a kormányfő hétfő délután parlamenti felszólalásban jelölte ki a harmadik vesztegzárból kivezető "egyirányú" utat. Johnson bejelentései kizárólag a legnépesebb tartományra vonatkoztak, Skócia, Wales és Észak-Írország saját válságmenedzselési koncepciót követnek, bár szoros együttműködésben Londonnal. Ahogy ez már a miniszterelnökség sajtóirodája által hétfőre virradóra nyilvánosságra hozott közleményből is kiderült, az enyhítések az iskolákban kezdődnek. Az oktatási miniszter korábbi ígéretét betartva a tanintézetek két hét felkészülési időt kaptak, március 8-án nyitva ki kapuikat a diákok előtt. A pedagógusok várhatóan teszteléssel töltik az első napokat, hogy felmérjék, milyen felzárkóztatási igényeknek kell eleget tenniük a digitális oktatás immár közel egy éve alatt felerősödött egyenlőtlenségek miatt. A gyerekeken rendszeres vírusellenőrzést is elvégeznek. Boris Johnson mindenáron el akarja érni, hogy a harmadik "lockdown" egyben az utolsó legyen, ennek érdekében a nyitás óvatos és fokozatos lesz. Az egyes lépések között öt hét telik majd el, és a kormány által felállított négypontos feltételrendszer valamennyi tételének teljesülnie kell. Az első két kritérium az oltási program előrehaladására és annak a kórházi kezelést igénylők, illetve a halálos áldozatok számának csökkenésére gyakorolt hatására vonatkozik. A harmadik kondíció, hogy ha többen is kerülnek kórházba, nem forog veszélyben az NHS, az ingyenes egészségbiztosító működőképessége. Az utolsó tényező, hogy új vírustörzsek révén ne változzanak lényegesen a már ismert kockázatok. A március 8-i időpont jelentősége az, hogy addigra a társadalom négy legveszélyeztetettebb csoportjának, a 70 éven felülieknek minden tagja legalább három héttel lesz túl minimum az első Covid-oltáson, azaz a kutatások alapján bizonyos védettséget élveznek. A teljes felnőtt lakosság beoltása július 31-ig zárul le. A korábbi oldásokhoz képest a kabinet által egységesebben támogatott nyitási politika jegyében ugyancsak a Nemzetközi Nőnapon látogathatja meg először családok egyetlen kijelölt képviselője idős és szociális otthonokban lakó szeretteit, természetesen gyorstesztek megnyugtató eredményét követően és megfelelő védőöltözetben. Ettől a naptól kezdve két különböző háztartás egy-egy tagja házon kívül találkozhat egymással, sőt egy padra leülve együtt kávézhatnak és piknikelhetnek. Az első nagy lépés részeként március 29-én, nagypéntek előtt néhány nappal, továbbra is az időjárás kegyeinek kitéve megvalósul a családok ősz óta dédelgetett álma. Két háztartás szabad levegőn, akár magánkertekben is összejöhet, illetve legfeljebb hat barát is időt tölthet egymással. Ezen a napon virrad fel a kontaktust nem igénylő amatőr sportoknak, a tenisznek és golfnak is. Boris Johnson többször is hangsúlyozta felszólalásában, hogy a helyzet súlyossága miatt minden további könnyítést alapos áttekintés előz meg. Április közepén nyithatnak a kocsmák kerthelyiségei és a fodrászatok, szépségszalonok, májusban a mozik, szállodák és a szurkolók is visszatérhetnek a sportesemények helyszíneire. Ha minden jól megy, június 21-re szűnhet meg az utolsó szociális korlátozás is. A nagyon várt ütemterv visszafogott, körültekintő hangnemét az ellenzék vezetője, Sir Keir Starmer is támogatta, egyben nagyobb pénzügyi támogatást kért a vesztegzár által sújtott vállalkozók és dolgozók számára.