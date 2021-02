Vakcinavizsgálat: igen, nem, talán

Valójában nem a gyógyszerhatóság engedélyére gondolt Müller Cecília, amikor a kínai szer OGYÉI jóváhagyásáról beszélt – derült ki az operatív törzs lapunknak küldött leveléből.

„Ha a gyógyszerészeti intézet is jóváhagyja az emberi alkalmazását, akkor elkezdhető vele az oltásoknak a beadása” – így fogalmazott a kínai Sinopharm vakcináról Müller Cecília országos tisztifőorvos pénteken. Noha az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) jóváhagyásról péntek óta nem adott hírt az állami apparátus, azt már szombaton bejelentették: a héten "a háziorvosok 275 ezer adag Sinopharm- és AstraZeneca-vakcinát kapnak. Előbbivel korcsoporti korlátozás nélkül a krónikus betegeket, utóbbival a 18-59 éves krónikus betegeket oltják." Megkerestük az operatív törzset, hogy megtudjuk, megkapta-e az országos tisztifőorvos által pénteken említett, a szer használatának feltételéül szabott jóváhagyást a készítmény. Az operatív törzs válasza szerint azonban ilyen OGYÉI-engedélyezés nem is volt. Azt írták: „Az országos tisztifőorvos pénteki sajtótájékoztatóján arra utalt, hogy az OGYÉI hamarosan közzéteszi a vakcina alkalmazási előiratát. Ez aznap meg is történt.” Valójában a felvételek tanúsága szerint Müller Cecília pénteken nem tett említést az engedélyezés kapcsán az alkalmazási előiratról. Az MTI is úgy idézte szavait: „a kínai Sinopharm-vakcina megfelel a gyártói leírásnak, magyarországi felhasználásának megkezdéséhez az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet engedélye van hátra.” Mindemellett – és ez még átláthatatlanabbá tesz a procedúrát – az operatív törzs közölte azt is, hogy valójában „a kínai Sinopharm január 29-én kapta meg a gyógyszerészeti hatóság (OGYÉI) engedélyét.” Mindezek szerint Müller Cecília pénteken úgy várta az OGYÉI-jóváhagyást, hogy azt a hatóság – állításuk szerint – már egy hónapja megadta. Az sem teremtene tisztább helyzetet, ha az operatív törzs szerinti jóváhagyást valójában az úgynevezett alkalmazási előirat közzététele jelentette volna. A hatóság ugyanis – mint arról már beszámoltunk – valójában csak egy gyári termékismertető magyarított verzióját hozta nyilvánosságra. Ez pedig már csak azért sem könnyíti meg az oltást beadó háziorvosok és a páciensek döntését, mert a dokumentum kevés támpontot ad például az eddigi vizsgálatokról. Ezek eredményét is csak december 30-ig követi. Bár a kormányzat azzal érvel, hogy már több millió emberen alkalmazták a szert, a dokumentumban csak a klinikai vizsgálat első két fázisában résztvevő 1120 ember adatai láthatóak. Az viszont ennyiből is kiderül, hogy ezekben a klinikai teszteken nem is voltak 60 éve felüliek. A Kínán kívül zajló hármas fázis 45000 résztevevőjének is csak 0,72 százaléka volt 60 éven felüli. Velük kapcsolatban említi meg időközi értékelésként a dokumentum, hogy erre a korcsoportra vonatkozóan a súlyos COVID-19-fertőzéssel szembeni védőhatás még nem megbecsülhető. Emellett a leírás tartalmaz bizonyos adatokat az alanyoknál kiváltott immunválaszra, aminek az értékelése a laikusok számára nem könnyű, ezért kértük szakember értelmezését. Ő arra hívta fel a figyelmet, hogy a 60 évnél idősebbeknél 38 százalékkal kevesebb antitest termelődött a vakcina hatásra, mint a fiatalabb korosztályokban. Azt már a szakértőnk sem értette, hogy ezen adatok fényében, miért a 60 év felettieket oltatják a kínai vakcinával. A kínai Sinopharm vakcinájának előnye, hogy jelentős, erőteljes immunválaszt vált ki - közölte az országos tisztifőorvos hétfőn. Azt ugyanakkor nem mondta, hogy melyik korosztályra gondolt. Müller Cecília tegnap azt mondta, a vakcina leiratában szerepel, hogy 60 év felett nincs elég tapasztalat róla. Hangsúlyozta azonban, hogy ez majdnem minden oltóanyagról elmondható. "Bizonyos életkor felett az immunrendszer nem reagál olyan aktívan az oltóanyagra, mint egy fiatal szervezetben, ettől függetlenül képes megvédeni a szövődménytől vagy halálos megbetegedéstől" – jelentette ki. Hozzátette: "Sokan bizakodnak, hogy tartósabb, esetleg magasabb fokú védelmet adhat, ezt a jövő dönti el."



Veszélyhelyzet május végéig



Élve a kétharmados többséggel, 133 igen, 55 nem, egy tartózkodás mellett a Fidesz-KDNP koalíció megszavazta a veszélyhelyzet újabb meghosszabbítását 90 nappal . Az ellenzék előre jelezte, hogy szemben a tavaly novemberivel, ezúttal nem adja meg a felhatalmazást, hiába szerepel a határozatban a konkrét határidő. Harangozó Tamás, az MSZP frakcióvezető-helyettese napirend előtti felszólalásában azzal indokolta ezt, hogy az elmúlt hónapokban számos olyan rendeletet hozott a kormány a különleges felhatalmazással élve, ami számukra elfogadhatatlan. Példaként azt említette: a járvány elleni védekezésre hivatkozva csökkentették jelentősen az önkormányzatoknak járó iparűzési adót és törölték a Színház-, és Filmművészeti Egyetem alapítványi kezelése ellen tiltakozó diákjainak a félévét. A veszélyhelyzet jelenleg május 23-ig tart, igaz, azt elvileg a kormány, vagy egy parlamenti határozat korábban is feloldhatja.