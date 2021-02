Megszűnhet a baleseti ellátás Hajdú-Bihar megyében

Tovább szűkítenék a helyhatóságok szerepét abban, hogy hol és mi épülhet – értesült lapunk.

Egy önkormányzat egy terv – ezzel a szlogennel venné ki a kormány a fővárosi és a megyei önkormányzatok kezéből a településszerkezeti terv készítésének jogát, illetve elvonná a többi településrendezési eszközt is. De elképzelhető az is, hogy korlátozzák a kerületi, illetve települési önkormányzatok építési szabályzat alkotási jogkörét is. Holott az önkormányzatoknak az építési hatósági jogkörök tavaly márciusi elvétele óta ez az egyetlen eszközük a beruházói vágyak mederben tartására.

Budapesten a speciális kétszintű önkormányzati rendszer okán kissé bonyolultabb a helyzet. A főváros készíti el a településszerkezeti tervet, amelyben megállapítja az adott terület beépítési kereteit. Azt például, hogy hol építhető lakóház, hol lehet park, hol húzható fel gyár vagy valamilyen intézmény. A kerületek ennek a keretnek megfelelően alkotják meg saját építési szabályzatukat, amely már építési jogot keletkeztet, vagyis az építési engedélyeket ezen szabályzatok alapján adják ki.

Ha ezeket a jogköröket is elveszi vagy kiüresíti a kormány, akkor az önkormányzatoknak gyakorlatilag semmi beleszólásuk nem lesz abba, hogy mi épül a területükön. Ezzel rendszerszintre emelkedhetne a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásoknál jól ismert mindenféle gát nélküli ingatlanfejlesztési gyakorlatát. A települési önkormányzatokat pedig megfosztanák attól az alkupozíciótól, hogy a fejlesztői szándékokért cserébe utat, közműfejlesztést, netén óvodát, parkot kérjenek – aggodalmaskodott a Népszavának egy neve elhallgatását kérő önkormányzati szakember.

A kiszivárgott információk szerint a településszerkezeti tervek készítését egy kézbe adnák, Budapest esetében ez lehet akár a kormányzati Budapest Fejlesztési Központ is. A hivatalos indok a hatósági ügyintézés egyszerűsítése, illetve a bürokráciacsökkentés. Budapest vezetése azonban az önkormányzati rendszer, illetve a főváros elleni újabb támadásként értékeli a kormány törekvését. A főváros egyébként más önkormányzatoktól, illetve az érintett kamara képviselőitől értesült arról a jogalkotói szándékról, amely megújítaná a településfejlesztési terveket és településrendezési eszközöket érintő jogszabályi környezetet. Ennek előkészítése a hírek szerint már meg is kezdődött.

Egy a Népszava birtokába került levélben Karácsony Gergely főpolgármester Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztertől vár részletes tájékoztatást az ügyben, másrészt azt kéri, hogy a fővárost soron kívül vonják be a jogszabályváltozás véleményezési eljárásába.

A tervezett jogszabály-módosításról megkérdeztük a Miniszterelnökséget, de lapzártánkig nem kaptunk válaszokat.

A településszerkezeti tervek, építési szabályzat készítését az 1996-ban hatályba lépett építési törvény bízza az önkormányzatokra. A településszerkezeti tervek és más településrendezési eszközök tartalmát pedig 2012-es kormányrendelet részletezi. Egyelőre nem tudni melyiket módosítaná a kormány.

– Irdatlan káoszt eredményzene a helyi építési szabályzatok elvétele a települési önkormányzatoktól – vélte egy kerületi főépítész, hozzátéve, hogy nem ismeri a tervezett változás tartalmát. Már az építési engedélyezési eljárásokkal is alig tudnak megbirkózni a kormányhivatalok, a kerülethez napi szinten érkeznek panaszok és kérdések különféle engedélyezési ügyekben. Esetenként pedig olyan építkezések is engedélyt kapnak, amelyek semmiféle szabályzatnak nem felelnek meg.