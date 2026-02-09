A hivatalos egészségügyi dokumentáció iránti bizalmat is erősen rongálja a Magyar Kétfarkú Kutya Párt aktivistájának minapi esete, a helyzeten pedig az egészségügyi államtitkár televíziós nyilatkozata sem javított.
Az új várólista protokoll módosítását fogja kérni az eredeti ajánlást készítő szakmai testület – erről beszélt professzor Szendrői Miklós, az Egészségügyi Szakmai Kollégium Ortopédia Tagozatának vezetője a Népszava Szike podcastjának legfrissebb epizódjában.
Információink szerint hivatali és pénzügyi visszaéléssel gyanúsították meg.
Lapunk munkatársa ott volt az új központ első munkanapján.
Azt homály fedi, mitől gondolták meg magukat.
Felmondtak a traumatológusok, áll a bál az intézményben.
Mivel az intézményből a múlt hónap végén távozott hét traumatológus, a kórház már csak a kisebb baleseti sérülteket tudja ellátni a sürgősségi fogadóhelyén.
Az intézmény közölte, hogy a biztonságos betegellátást március elsejét követően is biztosítani fogják.
A megyei centrum orvosai azonnali egyeztetést követelnek, ennek hiányában nem írják alá március elsejétől a munkaszerződésüket.
Információink szerint országosan 200 traumatológia ággyal lesz kevesebb a mostani 2706-nál. A fővárosban üzemelő 676 baleseti sebészeti ágyból 638 marad.
Olykor ketten végzik el három munkáját, és ha más nincs, akkor az olcsóbb fonállal varrnak – így magyarázza Balatincz Péter, az ajkai kórház traumatológus főorvosa, a Magyar Orvosi Kamara Veszprém megyei választó kerületi elnöke, hogy miért nem omlott még össze látványosan a baleseti ellátás.