A Bajcsy-Zsilinszky Kórház is főigazgatót vált

Pár napja a Szent Margit Kórház élén is vezetőváltás volt.

A Margit-kórház igazgatójának lecserélése után távozik a Bajcsy-Zsilinszky Kórház főigazgatója is – tudta meg a Telex . A portál információi szerint Bodnár Attila a múlt héten értesült arról, hogy mennie kell a Bajcsy-kórház éléről. A Telex úgy tudja, hogy pályáját a Terrorelhárítási Központ Egészségügyi Igazgatóságánál folytatja. Bodnár Attila a Semmelweis Egyetemen végzett, majd belgyógyász szakvizsgát tett, és diabetológus orvos lett. Dolgozott a péceli MÁV-kórházban, a Szent István Kórházban, a Mester utcai egészségügyi szolgálatnál, majd vezette a váci Jávorszky Ödön Kórházat. A Semmelweis Egyetem orvosigazgatója is volt, majd az egyetem Kútvölgyi klinikai tömbjének orvosigazgatója lett. Ezután a Szent István Kórház Merényi úti telephelyét vezette, majd 2012 december elsején lett a Bajcsy-Zsilinszky Kórház főigazgatója. Pár napja a Szent Margit Kórház élén is váltás volt, Szentes Tamás után szombat óta Nagy Mihály az óbudai intézmény vezetője.