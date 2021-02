Tizennégy kilós meteoritot találtak Svédországban

Az eljárás megoldja a hatóanyagoknak ellenálló baktériumok problémáját.

Kínai és izraeli tudósok kifejlesztették az első biológiai anyagot, amely a kémiai antibiotikum-terápiát helyettesítheti a tuberkulózis kezelésében – közölte a Tel-avivi Egyetem (TAU). Az új kezelés alternatívát kínál a hagyományos terápiával szemben, megoldva ezzel a hatóanyagoknak ellenálló baktériumok problémáját. „Ez az első alkalom a történelemben, hogy kutatóknak sikerült kifejleszteniük egy »biológiai antibiotikumot« és demonstrálni, hogy az emberi antitestek képesek a hagyományos kémiai antitesteket helyettesíteni” – közölte az egyetem. A TAU és a Csinghua Egyetem vezette kutatás eredményeit a Nature Communications című tudományos lapban mutatták be. A szakértőknek egy-egy sejtből származtatott monoklonális antitesteket sikerült izolálniuk, amelyek megakadályozták a tuberkulózist okozó baktériumok növekedését laboratóriumi egerekben. A humán antitestek proteinek, amelyeket az emberi szervezet természetes módon létrehoz a testnek egy fertőzésre vagy oltóanyagra adott immunválaszaként. Rengeteg előnyük van, például a specifikusságuk, a stabilitásuk és a biztonságuk. A tanulmány sikerén elindulva a kutatók most azt vizsgálják, kiterjeszthető-e a biológiai helyettesítő anyag más antibiotikumokra is, például azokra, amelyek olyan betegségeket kezelnek, mint a tüdőgyulladás vagy a staphylococcus fertőzés.