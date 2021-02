Nem hátrálnak a dolgozók - 24 órás sztrájk jön Makón

Két órára beszüntették a munkát a gyöngyösi B. Braun dolgozói. A makói gumigyárban újabb sztrájkot szerveznek.

munkát szerdán 14 órától csütörtök 14 óráig szüntetik be

Két műszak dolgozói sztrájkoltak egymás után szinte teljes létszámban kedden 13 és 15 óra között az egyszerhasználatos orvosi eszközöket gyártó B. Braun gyöngyösi üzemében. A mintegy 600 dolgozó az udvaron gyülekezett a járványügyi előírásokat betartva – tudtuk meg László Zoltántól, a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnökétől. Az éjszakai műszakot teljesítő munkavállalók nem tudtak részt venni a figyelmeztető sztrájkban, de támogatásukat földbe tűzött Vasas-zászlók sokasága fejezte ki. Az 1600 dolgozót foglalkoztató cégnél korábban megrekedtek a bértárgyalások . László Zoltán szerint az elmúlt egy hétben bérkérdésekről nem is egyeztetett velük a cégvezetés, a keddi találkozón is csak a sztrájk feltételeiről volt szó. A szakszervezet a 10 százalékos béremelési igényéből ugyanakkor már engedett, és most 8 százalékos alapbéremelést kér, de azt mindenkinek. A cég által ajánlott maximum 5,4 százalékos emelést viszont nem tartják elfogadhatnak, pláne, hogy az számos dolgozóra nem is vonatkozna – mondta László Zoltán. A B. Braun korábbi közleménye szerint az általuk kínált új bónuszrendszerrel összességében 9,58-22,19 százalékos keresetnövekedés lenne elérhető egy szerelék-összeállító esetében, aki SZÉP-kártyával, jelenléti bónusszal és a maximális teljesítménybónusszal 426 904 forintot kereshetne. Ez azonban nem egy garantált alapbér, hiszen csak bónuszokkal, túlórákkal lehetne elérni, és a dolgozók szerint olyan darabszámokat feltételez, amit a többség nem tud teljesíteni. A Continental makói gumigyárában sem állt helyre a munkabéke. A múlt szerdai figyelmeztető sztrájk után szombaton 8 órára szüntették be a munkát a dolgozók. Miután a cég azóta sem tárgyalt velük, szerdára immár 24 órás sztrájkot hirdettek, a– tudtuk meg Radics Gábortól, a Gumiipari Szakszervezeti Szövetség elnökétől. A dolgozók itt a túlórákat is szabályozó, de a cég által nyáron felmondott kollektív szerződésben foglalt jogaikért harcolnak. Azóta ugyanis számos dolgozó kilépett, a maradókat pedig agyonhajszolják, miközben a válságban is kitartó régi munkavállalók pluszjuttatásait elveszik.