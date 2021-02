A holland vendéglátóipari szövetség beperli az államot a lezárások miatt

Kiugróan sok ember halt meg a Covid-19 következtében az elmúlt 24 órában az országban.

Romániában az utóbbi hetek stagnálása után ismét gyorsulni kezdett a koronavírus-járvány terjedése, kedden pedig meghaladta a húszezret a járvány eddigi áldozatainak száma. A stratégiai kommunikációs törzs keddi jelentése szerint az elmúlt 24 órában kiugróan sok, 119 koronavírusos beteg halt meg. A járványnak tulajdonítható elhalálozások száma hetek óta csökkenő tendenciát mutatott, az utóbbi két hét adatai alapján most a napi 67 haláleset számítana átlagosnak. Az elmúlt napon 3382 új fertőződést diagnosztizáltak: ez is több mint 40 százalékkal haladja meg az utóbbi két hét átlagát. Egy hete ismét növekedni kezdett, kedden pedig megközelítette a 7500-at a kórházi kezelésre szoruló fertőzöttek száma, és több mint 40-nel emelkedett a súlyos esetek száma: jelenleg 978 beteget ápolnak a Covid-kórházak intenzív osztályon. A hatóságok egyelőre kizárják egy újabb teljes zárlat lehetőségét, és megelőzéssel, a jelenlegi korlátozások – éjszakai kijárási tilalom, a gyülekezés korlátozása, kötelező maszkviselés – fegyelmezett betartatásával akarják megelőzni a harmadik fertőzési hullám begyűrűzését az országba. Romániában az új fertőződéseknek a lakosság számához viszonyított arányától függ az, hogy egy-egy településen kinyithatnak-e a vendéglátóhelyek, az iskolák, és a kulturális intézmények. Az utóbbi hetekben a csökkenő esetszámok eredményeképp az ország 41 megyéje közül harminc már a legenyhébb (zöld), tíz pedig a közepes (sárga) besorolásba került, csak Temes megye maradt a vörös zónában, három ezrelék feletti fertőzés aránnyal. A legszigorúbb korlátozásokat továbbra is betartani kénytelen települések – köztük Temesvár és Kolozsvár – polgármesterei azonban lázongani kezdtek, mert szerintük Romániában azokat a megyéket jutalmazzák a járványügyi szigor enyhítésével, ahol nagyon kevés tesztet végeznek. A két nagyváros elöljárói azt hangoztatják: a fertőzési ráta megállapításánál nem mindegy, hogy egy megyében 2500 embert tesztelnek egy nap vagy 40-et. Dominic Fritz temesvári és Emil Boc kolozsvári polgármester azt követelte: a járványügyi operatív törzs vegye figyelembe az elvégzett tesztek számát is, és ne azokat büntesse karanténnal, az iskolák bezárásával, akik sokat tesztelnek, és nem hajlandók becsapni magukat. A 19,5 millió lakosú Romániában a coronavirus.app kedd délutáni adatai szerint 784 ezer koronavírusos esetet regisztráltak a járvány kezdete óta. Az ország jelenleg a 25. legfertőzöttebb állam azon területek között, ahol megjelent a koronavírus.