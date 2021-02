Az Uránia a következő áldozat

Miközben a tanárok mintegy nyolcvan százaléka elhagyta az SZFE-t, lapunk értesülései szerint az intézményt kezelő alapítvány, napokban a Nemzeti Filmszínházat is „átveszi”.

Nyilatkozatháború jött létre a Színház és Filmművészeti Egyetemet (SZFE) a modellváltás óta fenntartó alapítvány kuratóriumi elnöke és az intézményt elhagyók között, miután utóbbiak bejelentették: mintegy huszonhatan elhagyják az intézményt. A félmondási idő ugyan még tart, de ha egy intézmény oktatóinak mintegy nyolcvan százaléka távozik, az már a működést veszélyezteti. Megkérdeztük az SZFE-t a helyzetről, de lapzártánkig nem érkezett válasz az intézmény kommunikációs osztályáról annak kapcsán, hogy vajon kérdéses-e a 2020/21-es tanév második félévének érvényessége jelen pillanatban. Miképpen arra sem kaptunk választ, hogy külön engedéllyel, pontosan mely tanegységeket kezdik el oktatni a színházi és a filmes képzésen, a Szentkirályi utcai, illetve a Rákóczi úti termekben, illetve a Duna TV egykori épületében, ahol Vidnyánszky Attila kuratóriumi elnök szerint a felújítások megtörténtek, és korszerű infrastruktúra várja a hallgatókat – igaz a nemrég megtartott bejárásra csak baráti médiumok bocsájttattak be. A színházi szakember, nem mellékesen a távozó tanárok kapcsán az állította, hogy azok ott hagyták a diákjaikat, ezt kategorikusan cáfolja Schwechtje Mihály, az MA filmrendező osztály vezető oktatója, hangsúlyozva: az általa gondozott teljes diákság passziváltatott az SZFE-n és a jövő héttől folytatják együtt a tanulmányaikat, konkrétan a harmadik félévet a freeSZFE keretein belül. A jövővel kapcsolatosan bizakodóak és azon vannak, hogy fokozatot, diplomát tudjanak majd adni a hallgatóknak, az ezzel kapcsolatos munka most is folyamatban van. Az SZFE új vezetésének szimbolikus lépése, melyről effektíve „mellékesen” ejtett el információkat Vidnyánszky Attila, jelesül, hogy az Uránia Nemzeti Filmszínház lesz a Vas utcai Ódry Színpad utódja, is több sebből vérzik. A kuratóriumi elnök állítja a Magyar Nemzet hasábjain, hogy az Uránia Nemzeti filmszínház nagyterme, mint ahogy korábban is színházként működött, lesz majd a vizsga előadások helyszíne. Szavai szerint alakítanak majd a színpadon, felszerelik, semmivel sem lesz rosszabb a Vas utcai Ódry Színpadnál. A hangsúly pedig az alakítunk szó van: Schwechtje Mihály szerint az Uránia már csak azért is alkalmatlan színházi előadásokra, mert mozi és konkrétan nincs meg az a klasszikus színpad, amin bármit is alakítani lehetne. Több lapunk által megkérdezett mozis szakember szerint az Uránia színházi átszabása nonszensz gondolat, hiszen próbatermek, öltözők és semmiféle ehhez szükséges technika nincs meg benne, viszont műemlék, mely miatt az átépítése nemcsak költséges, de – elviekben – nem lehetséges misszió. Mindazonáltal tény: az Uránia sohasem működött dedikált színházként. Megépítése után Uránia Tudományos Színház néven ismeretterjesztő előadások színtere volt, ahol idejekorán képekkel és filmbetétekkel illusztrálták az előadásokat. 1897-ben a Magyar Tudományos Akadémia kezdeményezésére megalakult az Uránia Ismeretterjesztő Társaság, mely a tudomány népszerűsítését tűzte zászlajára, és rendszeresen tartott előadásokat, felolvasásokat a budapesti polgárok épülésére. Az Uránia Tudományos Színházat, ezt az új intézményt 1899-ben felszerelték álló és később mozgóképek bemutatására alkalmas vetítőberendezésekkel – így indult útjára az Uránia, mely 1916-tól, kisebb-nagyobb megszakításokkal a mai napig moziként funkcionál. Ugyanakkor azt érdemes tudni, hogy az SZFE tavalyi modellváltása során, nem csak az egyetem által használt felsőbb szintek, de a mozi és a kávézó és a Vidnyánszky vezette Színház és Filmművészetért Alapítvány kezébe került, a mozifunkciót garantáló cég, viszont nem. Lapunk információ szerint ez a közeljövőben változhat és tényleg csak napok kérdése, mikor veszik át az Emberi Erőforrások Minisztériumáról a vezetést Vidnyányszkyék – erről persze sem az egyetem, sem a minisztérium nem nyilatkozott lapunknak. Nagy kérdés tehát, hogy ezek után mi történik – nem nagy akadály manapság átépíteni valamit, még ha műemlék is – jegyezte meg lapunknak több szakértő. Illetve nyitott kérdés, hogy az első Orbán-kormány által alapított „Nemzeti Filmszínház” intézménye érdemes, méltó-e a túlélésre. Már, ha még értjük, mi van a jelzős szerkezet mögött.