Már 400 embernél igazolták itthon a brit koronavírus-variánst

Közülük mindössze tíz embernél hozható összefüggésbe a fertőzés utazással.

A rendőrségi adatok ismertetésével kezdődött az Operatív törzs szerdai tájékoztatója. Kiss Róbert alezredes elmondta, hogy kedden a rendőrök 119 személlyel szemben intézkedtek a maszkviselés figyelmen kívül hagyása miatt, és 397 emberrel szemben a kijárási korlátozások, illetve a csoportosulási tilalom megszegése miatt. Az elmúlt 24 órában üzletek nyitva tartása miatt nem kellett intézkedni, így bezáratásra sem került sor. Felhívta a figyelmet arra, hogy a kormányrendelet rendezvények tartását is korlátozza, ami alapján gyűlést tartani jelenleg tilos. Úgy fogalmazott, hogy a gyülekezéssel veszélynek tehetjük ki saját, illetve mások egészségét, ezért kérte a járványügyi intézkedések betartását. Karantént kedden 5098 esetben rendelt el a rendőrség, így jelenleg 27 737 karantén van az országban. Müller Cecília országos tisztifőorvos leszögezte, hogy egyértelműen a járvány harmadik hulláma zajlik Magyarországon, annak is egy felszálló ágában vagyunk, az adatok ezt igazolják. Megerősítette, hogy újabb 2855 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 410 129-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 102, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 14 552-re emelkedett. Úgy fogalmazott, hogy többségében még mindig idős elhunytakról van szó, de szinte minden nap vannak fiatalok is az áldozatok között. Olyanok, akiket egy védőoltás esetleg megmenthetett volna. A gyógyultak száma jelenleg 313 450, az aktív fertőzötteké 82 127. Kórházban 4353 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 407-en vannak lélegeztetőgépen. Müller Cecília közölte, kedden és szerdán eljutott a háziorvosokhoz a kínai Sinopharm vakcina, praxisonként 50-55 darab. Nem mindegyik praxisba érkezik ugyanannyi oltóanyag, mert ez az oltásra várók, illetve a regisztráltak számától is függ. Szerinte a háziorvosok nagyon jól veszik az akadályokat, az idősek pedig örömmel fogadták a lehetőségeket. A 60 év alattiak számára az AstraZeneca oltóanyagából a praxisok tíz-tíz adagot kapnak, és szállítják a Pfizer vakcinákat is. Azt mondta, hogy már az első oltás is ad védelmet, de immunitást a két oltás jelent. Egyetlen oltóanyag sem véd meg teljes bizonyossággal a fertőzéstől, de a betegség súlyos lefolyásától igen. A tisztifőorvos megjegyezte, az első két kockázati csoport – az egészségügyi intézmények és a szociális intézmények dolgozói és lakói – oltása már lezajlott. Elmondása szerint az új vakcinákkal a magyar átoltottság már meghaladja az uniós átlagot.